Cочинение «Я люблю природу»

Я люблю природу. Особенно люблю птиц. Мастерю для них птичьи домики и кормушки, чтобы поддержать пернатых в трудную зимнюю пору. Прочитал я в журнале статью кандидата архитектуры и сделал птичью кормушку. Стоит она на садовом участке, недалеко от дороги. Кормятся здесь десятки синиц, дятел, два запоздалых скворца и, конечно, воробьи. Кормушка закреплена на тросах-растяжках. Все сооружение — от земли до кончика флюгера на центральном куполе — шесть метров. Кормушка восьмигранная. Крыша держится на брусках и обнесена трехмиллиметровыми стальными прутиками с наклоном вниз под углом в 20 градусов. Расстояние между прутиками — до четырех сантиметров, чтобы голубям и галкам не пробраться. Для них стоит отдельный столик. От снега кормушку защищают стекла, вставленные через грань. Одна стенка открыта. Над кормушкой подвешено на легких цепочках широкое (15 см) с отверстиями (40 мм) кольцо — срез с фанерного бочонка. Внутри кольца, в деревянной миске и на крючочках, подвешенных к кольцу,— корм для синиц. Кольцо вращается, покачивается от ветра. Воробьи этого боятся. Площадь самой кормушки не больше метра, крыша — два с половиной метра. Кормушка врублена в толстый фанерный столик, который держится на столбе в рост человека.



Барабаны главок-куполов вставляются в конек бочек, барабаны и кокошники покрыты мелким орнаментом, низ крыши отделан орнаментом-гармошкой. Чтобы защитить купола от воздействия влаги и снега, я раза три протирал их олифой, смешанной с мелким строительным песком. Материалом для кормушки послужили дощечки от тарных досок, старый буфет и другие отходы со свалки, Использован и пенопласт. «Лемешинки» для кормушки (кроме четырех маленьких главок) сделаны из дощечек и пенопласта.



У меня живут волнистые попугайчики. Летом л выношу клетки в сад. Как-то утром и обнаружил, что две клетки открыты, а их обитатели порхают с ветки на ветку. Какой злоумышленник их выпустил? Стал наблюдать. И вот в окно я увидел такую картину. К одной из клеток подлетел дятел, устроился у дверцы и отщелкнул своим длинным носом крючок. Дверца открылась. Попугайчики испуганно забились в угол и не рвались на волю. Тогда дятел залетел с противоположной стороны и начал стучать клювом по клетке. Так вот кто был этот таинственный освободитель!