Cочинение «Я не могу назвать другой город своим»

Как только я услышала тему сочинения, в голове появились мысли:

"Ох, писать об истории Владикавказа, об основателе…” Но потом

подумала, что не сказали же “Мой Владикавказ” или “История

Владикавказа”. Тема звучит совсем иначе.

Мой город. Он живой. Он – это не здания, это даже не люди,

которые в нем живут. Он для меня что-то другое, живущее само по

себе.

Мы с Городом совсем недавно стали друзьями. Раньше мы были

чужими. Я только сейчас это поняла. Поняла, и мне стало легче жить

в нем, стало нравиться жить в нем, никуда не хочется уезжать, не

хочется расставаться с ним.

Прошлым летом я была в другом Городе, который по праву можно

назвать Городом с большой буквы. Он огромен. Но в то же самое время

он тесен. Понимаю, что звучит странно. Гигантский мегаполис – и

вдруг теснота. Поверьте, это возможно. Просто в этом Городе каждый

человек живет сам, в своем собственном мире и никого туда не

пускает. У них у каждого свой Городок. И от большого скопления этих

микро-городков трудно дышать, тебе тоже приходится закрываться,

создавать свой мир. Это сложно. Я к этому не привыкла. Мне было

тяжело.

Вернувшись домой, я обнаружила, какой он красивый, добрый,

родной, самый лучший – Мой Город! Как мы радовались нашей встрече.

Мы поняли, что нам не доставало друг друга. Вот тогда-то мы и

подружились, полюбили друг друга.

А раньше… Раньше мне не нравились наши невысокие здания,

маленькие парки… все в Городе было небольшое, среднее… В том, чужом

Городе, вся эта громоздкость, необъятность подминает под себя

человека, давит на него, там трудно. И вот опять эта мысль: в моем

маленьком Городке мне легко, просторно, а там – не хватает места…

В начале сочинения я сказала, что люди – это не город. Так вот,

они и вправду не Город, они – его неотъемлемая часть. В моем Городе

люди добрые, красивые и тоже родные, близкие. А там… вечно

спешащие, суетящиеся, холодно-равнодушные, а порой даже злые…

А еще он (мой Город) – это горы.

Тем летом, выглянув из окна, я ощутила какое-то беспокойство,

сразу подумала, что чего-то не хватает, чего-то очень нужного, что

всегда раньше было… Весь день я была сама не своя.

Позже, сидя во дворе и размышляя о чем-то своем, я внезапно

поняла – горы! Вот оно! Вот то, чего мне сейчас так не хватает! В

этот момент я ясно вспомнила: я стою дома на балконе и смотрю по

сторонам. Первое, что я вижу – горы. Никогда бы не подумала, что их

может не хватать и что их отсутствие так много для меня значит…

Вы, читающие мое сочинение, можете сказать: “Да что это такое?

Что, в том большом городе живут монстры? И возможна ли там жизнь

вообще, судя по этим описаниям?” Нет, не монстры. Да, возможна. И

она есть. И для кого-то именно этот город самый лучший и любимый.

Ведь все мы разные, по-разному мыслим и чувствуем. Но совершенно

точно я знаю одно: дружба с ним, с моим Городом, не закончится

никогда, и никогда в жизни я не смогу назвать какой-то другой город

Моим.