Cочинение «Я очень люблю домашних животных»

И вот, наконец-то, родители мне подарили на день рождения котенка. Он был маленький, пушистый, черного цвета с белой точечкой на лбу. Точка имела форму звездочки, поэтому все стали называть котенка Звездочкой. Кругленькая мордочка с черным носиком, блестящими глазками и маленькими стоячими ушками была у моего котенка.



Какой он был смешной! Толстяк, на коротких ножках. Каждый раз, когда он меня видел, подбегал, терся о ноги, будто приглашал поиграть с ним. Котенок имел веселый нрав, а потому очень быстро стало любимцем семьи.



Больше Звездочка любила играть с бумажной бабочкой. Котенок весело подпрыгивал, становился на задние лапки, крутил головкой.



Я очень люблю свою Звездочку и доволен тем, что она у меня есть.



У моей бабушки есть собака. Это большая среднеазиатская овчарка, которая имеет кличку Рекс. У него длинная густая шерсть белого цвета, на спине немного завихрений. Голова большая, мордочка удлиненная, суженная к носу. Глаза у Рекса темные и умные. Смотрит он на всех бдительным, внимательным взглядом. Стройные длинные ноги заросли гладкой шерстью. Хвост короткий, а из него волнами растет шерсть. Рекс большой и сильный, и характер имеет добрый и спокойный. И хотя он уже взрослый, любит играть с мячиком, бегать со мной наперегонки.



Мне нравится Рекс, и я с удовольствием с ним играю.



Однажды я увидела на дереве в парке белочку. Золотисто-коричневую, только кончик хвостика белый, словно сметаной полит. Хвост больше самой белочки. Он пышный и пушистый. Лапки у нее короткие с хорошо развитыми пальцами, прочными и жесткими. Благодаря острым коготкам зверек быстро передвигается по стволам деревьев, легко цепляется за ветки. Зубы у белочки прочные и острые. Они легко разгрызают крепкие орехи. Из всех лесных жителей белочки являются наиболее живыми и красивыми зверьками.



Мне нравятся белочки, и я с удовольствием наблюдаю за ними.



Воробьи



Люблю воробьев. Они гнездятся около человеческих жилищ. Веселое чириканье этих смелых и умных разбойников доносится из-под крыши над моим окном.



У воробьев крепкий конический клюв, короткие крылья, длинный хвост. Маленькие быстрые глаза серенькой задорной птички настороженно посматривают вокруг. Они весело прыгают на своих маленьких ножках, нервно перелетают с ветки на ветку, шепчутся между собой, затевают шумные драки.



Воробьи питаются семенами, ягодами, насекомыми, уничтожают врагов сада.



Я люблю наблюдать за этими маленькими веселыми птичками.