Cочинение ««Я помню! Я горжусь!»»

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.



Советские бойцы героически сражались, выполняя приказ Сталина: «Ни шагу назад!» Так и случилось: солдаты умирали, но не отступали. «Слова «Пока враг не разбит, за Волгой для нас земли нет!» принадлежат защитнику города моряку-тихоокеанцу, знаменитому снайперу Василию Зайцеву, ставшему Героем Советского Союза»



Все знали, что Сталинград – это город, который протянулся по правому берегу могучей реки Волги на 65 километров. Если бы вражеские войска захватили Сталинград, Волга была бы перекрыта для транспортировки хлеба и нефти в центральные районы страны, поэтому любой ценой надо было выстоять.



Летом 1942 года немецкие войска подошли к Сталинграду. Для обороны были переброшены свежие резервные части из Сибири, поступила военная техника. Со Сталинградского тракторного завода выезжали новые танки. В городе шло формирование народного ополчения.



Немцы тоже подтянули войска и технику, они знали цену победы над русскими войсками, знали своё превосходство по военному делу, но они не знали истинную силу русских солдат. Гитлеровской танковой дивизии удалось в конце августа 1942 года прорвать оборону Сталинграда и выйти к Волге. Вражеская авиация бомбила город.



Так началось Сталинградское сражение. Немцы вошли в город. Начались ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. Советские воины и ополченцы сражались до последней капли крови, сражались буквально за каждый метр Сталинградской земли.



«Четырёхэтажный дом на площади 9 января в Сталинграде защищала группа бойцов во главе с сержантом Я. Ф. Павловым. Пятьдесят девять дней шли бои за дом, стоящий на переднем крае. Гитлеровцы бомбили его с самолётов, обстреливали из орудий, миномётов, пулемётов, много раз его атаковала пехота. Случалось, что фашисты врывались в дом, и тогда расстояние до противника измерялось толщиной стен. Но каждый раз Павлов и его боевые друзья уничтожали пробравшихся в дом гитлеровцев. Храбрецы многих национальностей выстояли до конца легендарной обороны» .



«В районе Сталинграда за станцию Котлубань батальон гвардии во главе с 22-летним Рубеном Ибаррури стоял насмерть» .



Каждый, кто участвовал в Сталинградском сражении вправе быть героем, и Родина о них помнит. «Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто находился там, где вражескими снарядами и минами корежились провода, где разрывающиеся бомбы непрерывно выводили из строя связь нерв Сталинградской обороны. Сегодня на линии вражеской миной ему раздробило руку. Теряя сознание; он поднёс концы проводов в рот и крепко зажал провод зубами. Восстановив связь, он умер с проволокой в зубах».



Вражеские удары приняли на себя две армии под командованием В. И. Чуйкова и М. С. Шумилова. « Полоса их обороны составляла 65 километров от посёлка Рынок до посёлка Малые Чапурники. Эти две армии насчитывали 90 тысяч человек, 1 тысячу орудий и миномётов, 120 танков».



Немцы подтянули к Сталинграду ещё несколько дивизий. Имея «численное превосходство и личного состава и артиллерии, а танков почти в 5 раз больше», они с трудом оттеснили советских бойцов к Волге.



Светское командование перебросило к Сталинграду свежие части под командованием генерала А. И. Еременко. Ожесточенные бои шли на Мамаевом кургане. Эта высота была очень важна. С неё можно было обстреливать весь город. «Здесь Гитлер потерял солдат и офицеров больше, чем Наполеон на Бородинском поле». После войны на Мамаевом кургане в память героически сражавшимся воинам, отстоявшим курган, воздвигли памятник – стоит женщина с мечом в руке – Родина-мать. Оборона длилась с 17 июня по 18 ноября 1942 года. Наступление советских войск началось с 19 ноября по 2 февраля 1943 года.



Немцы были измотаны уличными боями: не знали покоя от внезапного нападения народных ополченцев, от стойкости советских воинов, их смелости и мужественности.

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