Cочинение «Я познаю родной край (Рассказ–исследование о происхождении местных географических названий.) »

Посёлок, спрятанный в глубинке



Нижегородской стороны.



Здесь то опушки, то низинки-



Завалинки большой страны.



Т. Шохирева.











Край родной… Как много эти два слова говорят сердцу каждого из нас. И счастлив человек, сохранивший любовь к родной стороне на протяжении всей своей жизни.



Но мало любить свой край, надо ещё хорошо знать историю маленькой родины. Я согласна с писателем А. М. Горьким: «Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймём великое значение творимого нами настоящего».



Познание истории родного края я начала со знакомства с книгами из серии «Библиотечка родного края» и с чтения рукописи «Краткого очерка по истории нашего края» старейшего жителя п. Вахтан П. С. Березина, которую мне дали в нашем историко-природном музее. С замиранием сердца я читала слова человека, беззаветно любившего свою родину: «…на протяжении всей жизни я интересовался легендами, преданиями, бытовавшими в нашем крае, рассказами старожилов, родившихся еще в тридцатых и сороковых годах девятнадцатого столетия».



Читая рукопись своего замечательного земляка, я мысленно представляла прошлое моей маленькой родины. Вот моему воображению предстала картина извечного дикого леса, которому, казалось, не было конца и края. Лес, с его сумрачными елово-пихтовыми раменями с примесью лиственных пород, светлыми сосновыми борами, топкими болотами, тихими реками и диким зверьём, господствовал над всем. И человек казался затерянным среди этой суровой природы. Тем не менее он – человек – с присущей ему неиссякаемой энергией на протяжении многих веков постепенно, шаг за шагом, отвоёвывал у леса и дикого зверя их дебри.



Мой посёлок Вахтан раскинулся по рекам Кугунер и Большой Вахтан. Возникновение посёлка обязано постройке в первые годы советской власти в глухих Ветлужских лесах экстракционно – канифольно - скипидарного завода – первенца индустриальной химической промышленности.



Вахтан! Название какое!



Созвучно с песнею оно!







Существует несколько версий его названия. По одной из них слово «вахтан» происходит от растения вахта трехлистная, которая произрастает в нашей местности. По другой – слово «вахтан» принадлежит монгольскому языку и означает стоянка. Это установил житель нашего посёлка Н. В. Михайлов в 1968 году, находясь в командировке в Монгольской народной республике. Каким же образом монгольское слово «вахтан» (в монгольском оно звучит «бахтан») проникло в русский язык? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к истории. Дело в том, что монгольские племена, ставшие основой казахской народности, длительное время сосуществовали с угорскими племенами, в результате чего часть слов из монгольского языка проникла в угорские языки. А угорские племена, обитая в нашем крае, образовывали здесь стоянки, которые и называли монгольским словом «бахтан». (В монгольском языке звуки «б» и «в» являются вариантом одной и той же фонемы).



Читая рукопись и знакомясь с другими документами в музее, я узнала, что история моего посёлка уходит в далёкое прошлое. Как следует из старинных документов, здесь когда-то возник кордон Кормёшка. Так долгое время, рассказывают сторожилы, называлось место в нашем посёлке за железнодорожным переездом, а именно: улица, где стоит дом, с которого начинался Вахтан. Была там, у железнодорожного переезда остановка поезда «Сява – Горький», которая тоже называлась Кормёшка. Почему Кормёшка? А ответ очень интересный.



Пролегал через здешние места санный путь на север, путники останавливались отдохнуть, покормить лошадей. Места здесь были глухие, таёжные. При первом межевании лесов в 1780 году они значились – дикий казённый лес, дача №171. который ни в чьем распоряжении не состоял. Массив этот ценился высоко. Порой сосны достигали толщины в несколько обхватов. Редкие деревушки были разбросаны среди океана лесов.



До сих пор в наших лесах сохранились глухие места. А дойти до них, чтобы насладиться богатством леса (там видимо-невидимо ягод и грибов), можно по просекам и тропинкам, которые разбегаются от просек в разные стороны, а потом вдруг неожиданно сбегаются в тугой узел. Вместе с дедушкой я бывала в таких местах за любимыми ягодами: брусникой. Помню, как выбирала самую загадочную тропинку, петляющую змейкой между облитых красными ягодами кочек, и оказывалась в волшебном царстве вахтанских лесов. От деда слышала я названия просек: Лошман и Мачтовая. И только теперь из книг знаю, что называются они так в память о лесном промысле прошлых лет.

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