Cочинение «Я — с Пресни!»

Я живу на Пресне одиннадцать лет! А это вся моя жизнь! И никогда раньше не задумывалась, почему у Пресни такое название.



По одной из версий, название району дала небольшая речка Пресня (длиной 2,5 километра), берущая начало в московских Бутырках. По преданиям, в этой речке была чистая, прозрачная пресная вода. Берега Пресни стали заселяться ранее большей части других мест, и, как полагают историки, в ХVII веке здесь было уже значительное население. В своем течении Пресня имела четыре пруда, вырытых патриархом Иоакимом.



Но существует также и мнение о том, что слово "Пресня" — видоизменённое "приездня". В Москву в годы правления князей приезжали гости из Новгорода, Смоленска, немцы и свейские люди (то есть шведы). Им не давали места для стоянки до тех пор, пока не обусловливалось, где и как им остановиться гостевать. Для приезжих гостей была приездная слобода — Приездня, это название затем и преобразовалась в Пресню.



Много позже, уже при Петре I, на Пресне была выделена земля грузинским царственным особам, бежавшим от войн и распрей с Кавказа. С тех пор в нашем районе сохранились Грузинские улицы.



Помнит Пресня и Василия Шуйского, и Лжедмитрия II, и первого Романова… А сто лет назад здесь произошли революционные события, которые дали названия многим улицам.



К концу ХХ века Пресня из фабричной окраины превратилась в практически центр города. Сегодня Пресненский район входит в Центральный административный округ столицы.



Сейчас на Пресне есть музеи (Тимирязевский и Красной Пресни), кинотеатры, библиотеки, магазины; здесь по-прежнему много предприятий, и есть чем заниматься нам, детям. Например, мы с братом ходим в ДЮЦ "Пресня", где с большим удовольствием занимаемся журналистикой и риторикой. У нас на Пресне есть еще много интересного!



Мне нравится жить на Пресне, здесь очень здорово!