Cочинение «Я верю этим писателям (обзор произведений о Великой Отечественной войне)»

Я ненавижу зло. Мне всегда больно, когда обижают человека. Именно поэтому меня очень волнует проблема гуманизма, любви к людям. Но в этом обзоре я хочу говорить о человечности особого рода, во время войны. Меня восхищает то, что советские люди остались людьми, сохранили чуткую душу. А ведь это так трудно, видя вокруг смерть и насилие, не очерстветь, не стать самому жестоким. Война, например, научила многих еще острее чувствовать боль и страдание человека.



В своем обзоре я остановлюсь на трех повестях: "А зори здесь тихие. . . " Б. Васильева, "Обелиск" Василия Быкова и "Пядь земли" Г. Бакланова. Все это маститые, известные писатели. Но, конечно, глубоко своеобразные. Эти небольшие вещи привлекли мое внимание тем, что авторы по-новому взглянули на тему гуманизма. Писатели держат читателя в постоянном напряжении, рассказывая о судьбе простых, незаметных людей, раскрывая их чуткую душу.



Тема человечности, человеколюбия в произведениях Б. Васильева занимает центральное место. В повести "А зори здесь тихие. . . " рассказывается о старшине Васкове и подчиненных ему девушках-зенитчицах. Пятерым из них во главе со старшиной поручили задержать вражеских диверсантов. В бою девушки погибают. Ненависть к врагам, желание отомстить за своих боевых подруг помогают Васкову победить. В этой борьбе им руководило то чувство человечности, которое заставляет сражаться со злом. Ведь фашисты переступили законы человеческие и тем самым оказались сами вне всяких законов. И то, что они заставили воевать женщин, матерей настоящих и будущих, в которых самой природой ненависть к убийству заложена, Васков тоже в строку вписал немцам. Тяжело переживает старшина гибель девушек. Вся его человеческая душа не может с этим смириться. Он думает о том, что обязательно спросят с них, солдат, после войны: "Что же вы, мужики, мам наших от пуль защитить не смогли? Со смертью их оженили?" И не находит ответа. Болит у Васкова сердце за то, что положил он всех пятерых девчат. И в скорби этого необразованного солдата самый высший человеческий гуманизм. И читатель чувствует ненависть писателя к войне и боль за то еще, о чем мало кто писал, за прерванные ниточки человеческих родов. Это очень сильно.