Cочинение «"Я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился..." (2)»

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Но о ней продолжают вспоминать, рассказывать, писать. И вспоминают и рассказывают, естественно, по-разному: по-своему, часто о своем. Что же важно в наши дни знать и помнить о войне? Что из рассказов о войне способно взволновать ум и сердце молодежи? На эти вопросы нам помогут ответить книги В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Некрасова, К. Воробьева и других авторов.

В Быков — один из самых читаемых писателей в мире. Его произведения почти все про войну. Писатель показывает нам горькую правду войны глазами рядовых солдат, партизан, мирных жителей. Герои В. Быкова всегда стоят перед проблемой морального выбора. Истоки подвига и предательства раскрывает Быков в повести “Сотников”. Главные герои произведения — партизаны Рыбак и Сотников. В начале произведения эти люди стоят как бы на одной “планке”: одинаково рискуют жизнью, добывая партизанам еду, мужественно борются с немецкими прислужниками, помогают друг другу в трудную минуту. Но, попав в плен к фашистам, эти люди ведут себя совершенно по-разному. Здоровый и сильный Рыбак руководствуется такими принципами: “Своя рубашка ближе к телу. Жить любой ценой!”. Больной и неуклюжий Сотников остается верным своим нравственным принципам в любых ситуациях. Он гордо ведет себя с фашистами, идет на страшные пытки, а потом и на казнь, но не говорит врагам ни слова. Рыбак же под страхом пыток и смерти переходит на сторону захватчиков. В. Быков полностью на стороне Сотникова, он восхищается мужеством и силой духа своего героя. Но и одновременно, на примере Рыбака, Быков показывает, как ужасна война и какие непредсказуемые и страшные вещи делает она с человеком и его душой.

Я хочу написать еще об одном авторе, который тоже очень правдиво показывает нам ужасы войны — это Борис Васильев. В своем романе “В списках не значился” писатель захотел рассказать читателям об истории обороны Брестской крепости. Трагическое и доблестное сопротивление ее защитников — одна из самых ярких и значительных страниц Великой Отечественной войны. К тому же до сих пор нельзя сказать, что нам известны все подробности войны, что мы знаем всех ее героев. С этим связано много легенд и устных рассказов. Экспонаты, хранящиеся в музее обороны крепости, полны важного и не раскрытого до конца смысла и содержания.

Главный герой романа “В списках не значился” — девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников. Он приехал в Брестскую крепость восторженным юношей, полным самых радужных мечтаний о своем будущем и не совсем подготовленным к встрече с войной, которая неожиданно обрушилась на него всей своей тяжестью. В процессе обороны Брестской крепости Плужников станет одним из ее героев, совершит немало подвигов, будет защитником и хозяином крепости до весны 1942 года и удостоится в последние минуты своей жизни воинских почестей даже от врага. . . “Он упал на спину. Навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ”.

По поводу эпизода, изображенного Б. Васильевым в романе “В списках не значился”, ходит легенда. Но разве не была легендарной оборона Брестской крепости? Может показаться, что слишком уж красивы слова Плужникова: “Человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя”. Но история Великой Отечественной войны знает много еще более красивых слов, восклицаний, призывов, и никто не сомневается в их искренности и реальности.

Приближается День Победы. Отгремели последние залпы войны. Нам, не видевшим ее, очень трудно судить. Но в этот чудесный праздник мы идем поздравлять наших ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. Видя лица этих людей, слушая их рассказы, мы понимаем, как много зла натворила война. Молодое поколение обязано знать историю войны, ее героев, чтить их память, потому что они жертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего.

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