Cочинение «Японская классическая литература»

В глубокой древности японский народ не имел своей письменности. Зато процветало устное творчество: песни, легенды, сказки. В старину, при общинно-родовом строе, поэзию создавал народ, певцы оставались безымянными.



В эпоху раннего феодализма (VII — XII вв. ) В Японии появилась и расцвела литературная поэзия. Она ведет свое начало от народной песни. Японское пятистишие — Танка — Буквально значит «короткая песня». Она немногословна, очень музыкальна и полна глубокого чувства.



В VIII в. любители и знатоки стихов и песен составили большую антологию «Собрание мириад листьев». В антологию вошли творения знаменитых поэтов VII — VIII вв. : Акахито, Хитомаро, Окура И песни простых крестьян и рыбаков. «Собрание мириад лепестков» — величайший памятник древней поэзии, прославленный во всем мире.



В начале X в. была составлена новая поэтическая антология «Собрание старых и новых песен». Она стала считаться образцовой, ее заучивали наизусть всю целиком, хотя в ней содержится больше тысячи танок. Эта прекрасная поэзия вызвала бесчисленные подражания и сейчас считается гордостью японской литературы. Вот два стихотворения поэта Цураюки (882 — 946 гг. ):



Осенний вид не привлекает взора.



В горах сейчас не встретишь никого.



Цветы осыпались. . .



И только листья клена —



Как ночью золотистая парча.



Стоит зима — и вдруг, совсем нежданно,



Между деревьями увидел я цветы, —



Так показалось мне. . .



А это — хлопья снега,



Сверкая белизной, летели с высоты!(Перевод А. Е. Глускиной. )



Японский классический роман, как и поэзия, тоже восходит в своих истоках к устному народному творчеству.



В VIII в. со слов сказителей были записаны мифы и предания о богах и героях, исторические легенды и рассказы. Расположены они были в хронологическом порядке, начиная с «сотворения» мира и вплоть до VII в. Получился большой свод старинного эпоса — «Летопись древних дел». На ее страницах сохранились многие древнейшие песни и сказания японского народа. Это первый памятник японской прозы. Но книга была написана иероглифами, заимствованными из Китая, потому что молодое японское государство находилось тогда под сильным влиянием более развитой китайской культуры.



В X — XI вв. романов было «так много, как песку морского», по выражению современника. Они писались от руки на длинных свитках, украшенных прекрасными цветными иллюстрациями и стоили довольно дорого. Большинство романов до нашего времени не дошло.



«Повесть о старике Такэтори» неизвестного автора — самый старый японский роман. Он написан живо и забавно, с народным юмором. Придворные аристократы изображены сатирическими красками. Сюжет волшебный, сказочный, но в него, как в рамку, вставлены картины действительной жизни японского народа.



Старик Такэтори собирал в лесу бамбук и нашел в стволе бамбука крошечную прекрасную девочку. Когда она выросла, к ней начали свататься знатные, но нежеланные женихи и даже сам император. После смешных злоключений женихи терпят неудачу. Прекрасная девушка оказалась небесной феей.

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