Cочинение «Японские народные сказки»

Японские народные сказки обладают особой грустной лиричностью. Традиционные жанры сказок: волшебные, бытовые, о животных, все они необычайно поэтичны, колоритны и образны. В большинстве случаев ситуации жизненные, отображающие быт простых людей — крестьян и ремесленников. Например, сказка «Брат и сестра» (сб. «Земляника под снегом»), сюжет которой мог бы стать и сюжетом рассказа, если бы не волшебные свойства предметов. Это сказка о великой силе любви сестры к брату, о высокомерии богатых, о победе в состязании скромного бедняка.



Но каждая деталь, будь то описание скромной хижины или ночной улицы города, веера, сделанного мастером, или традиционного троичного повтора — путешествия сестры в город, каждый штрих настолько выразителен, что надолго оставляет отпечаток в памяти. Многие сюжеты связаны с морем — ведь Япония островная страна: «Как острова рассердились», «Флейтист Сайта». В японских сказках, как и в сказках всех народов на земле, утверждаются нравственные ценности, присущие труженикам: честность, доброта, помощь слабому, уважение к престарелым родителям, любовь к животным. Во многих сказках спасенные от гибели животные становятся источником радости и богатства («Обезьянье царство»,, «Груша вверх! Груша вниз!»). Прославление трудолюбия тоже один из постоянных мотивов японских сказок. Интересно, что сказочные мотивы, возникшие в самых отдаленных друг от друга странах, иногда совпадают чуть ли не буквально. Так, сказка «Земляника под снегом» очень напоминает по сюжету «Двенадцать месяцев», хотя естественно, что в те далекие времена, когда создавались сказки, между японским и словацким народами вряд ли могли быть какие-либо связи.



Японский фольклор богат юмористическими сказками. Обыгрывается человеческая глупость, высмеиваются жадность и зависть, самоуверенность, прославляется находчивость («Печень живой обезьяны», «Веер Тэнгу», «Шишка справа и шишка слева» в сборнике «Японские народные сказки» под редакцией С. Маршака).