Cочинение «Яркое событие моей жизни»

Здравствуй, Инна!

Пишу тебе, потому что не могу не рассказать о самом ярком событии моей жизни. У меня родился братик.

Ты помнишь, когда я узнала о том, что в нашей семье будет пополнение? Ты помнишь, как мои глаза горели от радости? Наверное, такое сложно забыть, ведь я сама не знала, что могу быть такой счастливой. До его появления на свет жила в ожидании каждую секундочку, представляла, как буду гулять с ним, играть.

Узнав о его рождении, не могла подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции, чувства, не могла понять, что со мной происходит, в один миг у меня появилась еще одна очень важная роль в жизни - сестра.

Мальчонку назвали Сашей. На этом настоял папа, но и мы были не против , ведь так зовут дедушку. Надеюсь, малыш будет хоть чем-то похож на него, ведь и он тоже не меньше ждал появления Сашеньки на свет.

Когда новорожденного привезли домой, каждый из нас не мог нарадоваться, что вся семья вместе. Мама и папа будто помолодели, ведь им снова придется пройти через все то, что они прошли лет пятнаднадцать назад - именно это напомнило им о годах, которые словно возвращаются из прошлого.

Не могу описать тебе то, как все изменилось в нашей семье после этого замечательного события. Теперь мы всю любовь отдаем нашему малышу. Он, возможно, чувствует это, но сказать об этом пока не может.

На моих глазах братик растет, многому учиться, а мы, конечно, в свою очередь помогаем мальчишке в этом. Ему уже пять месяцев, а я до сих пор не могу поверить в то, что у меня есть братик. Я впервые поняла, что такое любовь к ребенку, что заботиться о нем, дарить ему радость - это счастье. Когда вижу его улыбку и знаю, что она адресована мне, хочется плакать.

Такого со мной не было никогда. Я начала, в сущности, понимать, как относятся ко мне родители, как они любят меня. Ты понимаешь меня, как никто другой, именно поэтому пишу то, что чувствую. Безумно хочется скорей увидеть тебя и рассказать все подробнее, показать фотографии Саши.

Очень интересно сейчас за ним наблюдать, ведь каждый раз он придумывает что-нибудь новенькое. Например, недавно вычудил вот что: впервые сам добрался до игрушек, ползая по-пластунски, то, опуская голову, будто стесняясь, то, поднимая ее и улыбаясь.

У тебя две племянницы и ты, конечно, знаешь, что маленькие дети сосут пустышки. Так вот, дала ему соску, он выплюнул ее и мало того, дотянулся ногой до рта и начал сосать большой палец. Увидев это, я побежала за фотоаппаратом и сделала сразу три снимка, кстати, приедешь, обязательно покажу, смешное зрелище.

Когда Саше исполнилось пять месяцев, мама пошла с ним в больницу, взвесить его и измерить рост, врач очень удивилась, что в таком возрасте он может стоять на четвереньках и ползать. Мама, сразу по приходу домой, позвонила папе, рассказала обо всем, на что он ответил:"Я же говорил, спортсменом станет".

Может быть, будет именно так и очень хочется, чтобы брат пошел по правильному пути в жизни, чтобы не ошибся, будучи еще совсем маленьким и глупеньким.

Инночка, я уделила минутку драгоценного времени для того, чтобы написать тебе письмо, рассказать в нем о своих изменениях в жизни, но теперь мне пора идти гулять с братиком, ведь отныне каждую секундочку я посвящаю ему.

До скорой встречи!