Cочинение «Язык и история народа»

Основные изменения в русском языке постсоветского времени. Проблемы экологии языка. Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты. Система русского языка Язык как система. Основные уровни русского языка. Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. Речь Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их основные особенности. Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение словосочетаний и предложений разного типа. Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; использование их в художественной речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование их мастерами русского слова . Стилистическая окраска слова и фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки и использование их в речи. Выразительные средства грамматики. Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. XVIII-XX вв. Вторая половина XX века