Cочинение «Юмор в детских сказках»

В сказках о животных много юмора. Это их чудесное свойство развивает у детей чувство реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Однако сказки ведают и печаль. Как резко контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. Ребенка легко утешить, но легко и огорчить. Плачет заяц у порога своей избушки. Его выгнала коза. Петух прогнал козу – радостям зайца нет конца. Весело и слушателю сказки.



Резкое разграничение положительного и отрицательного – в природе сказок. У детей никогда не возникает сомнения в том, как отнестись к тому или иному сказочному персонажу. Петух – герой, лиса – хитрая обманщица, волк – жадный, медведь – глупый, коза – лживая. Это не примитивность, а та необходимая простота, которая должна быть усвоена ребенком прежде, чем он будет готов воспринять сложные вещи.



В сказках о животных много вставных песенок: поет лиса льстивую песню петуху: «Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова бородушка…»; поет и петух, призывая на помощь кота: «Несет меня лиса за темные леса…»; поет коза перед дверью дома: «Вы, детушки! Вы, козлятушки! Ото-притеся, отворитеся…»; поют волк, медведь и другие персонажи. Сказки изобилуют веселыми присловьями: «лиса – при беседе краса», «заюнок-кривоног, по горке скок», «комар-пискун», «муха-горюха» и др. Песенно-ритмическое начало сообщает повествованию сильную эмоциональную экспрессию, разнообразит его, придает сказке черты необычного, свойства игры. Песенки и



прибауточные присловья так выразительны, что живут самостоятельно, концентрируя в себе поэтический смысл сказок в сжатой ритмико-игровой форме. Запав в память, сказки становятся неотделимой частью детского сознания.



Детям старшего дошкольного возраста нравится волшебная сказка. В равной степени привлекательны для них и развитие действия, сопряженное с борьбой светлых и темных сил, и ее чудесный вымысел. В особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и понятные ему обстоятельства. Действие в таких сказках всегда совершается в семье, конфликты носят семейный характер. Говорили дочке отец с матерью, чтобы не ходила со двора, берегла братца, а девочка заигралась-зпгулялась – и братца унесли гуси-лебеди («Гуси-лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры – напился водицы из козьего копытца и стал козликом («Братец Иванушка и сестрица Аленушка»). Добрая сирота терпит гонения злой мачехи, «Морозко»), В развитие действия неизменно ВНОСЯТСЯ этические мотивировки: несправедливость становится источником страданий и злоключений, благополучные концовки всегда устраняют противоречия нормам справедливости. Волшебная сказка учит ребенка оценивать дела и поступки людей в свете правильных понятий о том, что хорошо и что плохо.



В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует чувства ребенка, Потребность в справедливости, стремление преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной стойкости и качеств борца за справедливость.