Cочинение «Юность в погонах»

. . . вынесу воину,

Сто ран приму, но выстою.

Себя верну, любовь верну,

И щедрую и чистую.

Такую щедрую, что в ней

Не думал об измене я,

такую чистую, что ей

Лишь только ты - сравнение!

А. Недогонов

История знает немало знаменательных дат, но не многие из них могут сравниться с Днем 9 мая 1945 года.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одна из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. Со Дня Победы прошло 60 лет. Подвиг советского народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией. При этом люди боролись не только за свои жизни, но и за продолжение жизни своей страны, за ее независимость и свободу.

Но важнее, пожалуй, то, как через судьбы отдельных людей раскрывается трагедия войны, принесшая горе всей нашей огромной стране. Многие из героев, на плечи которых легли тяжелейшие испытания, принадлежали к поколению тех молодых людей, которые попали на фронт, едва окончив школу. Юноши и девушки, которые только вчера строили планы начинающейся жизни, вместо этого шагнули навстречу опасности и смерти, сталкиваясь с бесчеловечными и жестокими силами фашизма.

Бесценной памятью о Великой Отечественной войне являются фотографии и кинодокументы военных лет. Они доносят до современников дорогие нам образы людей, грудью вставших на защиту Родины. Страшные испытания, выпавшие на долю нашей многострадальной Родины, -это испытания всего народа и отдельно взятого человека.

Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Мою семью также коснулось горе и утрата этой войны.

У моей бабули - Ведерниковой Зинаиды Никитичны -был брат Бухаров Пётр Никитич 1920 года рождения, который в военное время ушел на фронт и не вернулся. Семья у бабули была большая и дружная. Петя очень любил младших сестричек и брата. Сестёр было четверо - Аня, Шура, Люба и Зина (самая маленькая из семьи, ей в 1941 году было 5 лет) и два брата - Пётр и Миша.

До 1941 года Пётр Никитич проживал с родителями в Челябинской области Юргамышского района в селе Мало-Белое, работал бухгалтером в торговле. Да, он был молод, но уже тогда знал, что такое любовь и, к сожалению, разлука. В селе, откуда он и был призван, осталась его девушка Наталья, двадцатилетняя невеста, с которой он был знаком с детства. Сельская учительница - гордая, трудолюбивая и самостоятельная девушка, умеющая любить, терпеть и верить. Она была под стать ему - красивая, стройная, светловолосая. Они были замечательной парой.

Молодой паренек Петр, за плечами которого были бухгалтерские курсы, жил заботами своего поколения, мечтал, строил планы на будущее. В нем кипела жажда познания. Молодость есть молодость -ожидание счастья и любви.

А тут война. . . Она ворвалась внезапно и вмиг разрушила его юношеские грезы о романтической любви. Разве знал двадцатилетний парень, что через год он погибнет. . . В июле 1941 года рядовой Бухаров П. Н. был призван защищать Родину. На память Наташе он подарил свое фото, где своей рукой подписал:

«Во имя нашей жизни и в честь весенних дней, которыми украшены дни юности моей. . . ».

Расставаясь с Петром, Наташа почувствовала:

«Все! Прощай счастливая жизнь!». Они бросились

в объятья друг друга. Петр успел шепнуть: «Наташенька, не плачь.

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