Cочинение ««Задонщина» — памятник древнерусской литературы»

«Задонщина» — замечательный памятник литературы XIV в. , возвращающий нас в далекие времена Куликовской битвы, или



«Мамаева побоища». Из этого произведения мы узнаем о храбрых князьях Дмитрии Ивановиче и его брате Владимире Андреевиче, снарядивших против татар свои полки, многие из которых, «заслужив честь и славу мира этого, головы свои положили за землю за Русскую и за веру христианскую».



Стойкость и героизм русских воинов помогли им одержать историческую победу над «поганым Мамаем». Гордый дух, честь и достоинство — отличительные черты князей. Не могут они смириться с мыслью, что родная земля стонет под игом захватчиков: «Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!»



Беззаветная смелость и мужество русских воинов не позволили им отступить во время жестокой битвы, хотя «и трава кровью залита была, и деревья от печали к земле склонились». Вера была в их сердцах и бесконечная любовь к родине: «Лучше нам убитыми быть, нежели в плен попасть к поганым татарам!»



Своим удивительно поэтичным языком, а также былинным изображением героев и событий «Задонщина» близка к устному народному творчеству. И мы прекрасно понимаем, что если «грозные тучи сошлись, а из них непрерывно молнии сверкали и гремели громы великие», то это означает, что бой шел не на жизнь, а на смерть. В образном языке «Задонщины» нашло отражение и отношение русских людей к своим и татарским воинам. И если русские богатыри и удальцы сравниваются с соколами, кречетами и белозерскими ястребами, то «великие силы поганого царя Мамая» превращаются не только в «несчетные стада гусиные и лебединые», но и в разъяренных «серых волков».



Читая этот памятник древнерусской литературы, мы проникаемся гордостью и безмерным уважением к великому патриотизму и храбрости древних защитников Руси.