Cочинение «Заметка «Мой край родной»»

Ещё не так давно территория нашего села Красноселец находилась в зоне типчаково-полынных степей. По рассказам деда, бабушки и других родственников сразу за околицей можно было увидеть поляны тюльпанов, в лиманах (справа от въезда в село и Пришиб) было огромное количество рябчика русского и лютиков, в нескольких километрах от села часто встречались заросли солодки. А так же были отличные сенокосы, на которых заготавливали душистые степные травы или сено с заливных лугов.



Но в начале 90-х годов с распадом совхозов, колхозов и в связи с общим упадком сельского хозяйства начался массовый отток коренного населения, а прибывающие эмигранты самовольно распахивали землю там, где считали нужным, не соблюдали агротехнику при выращивании различных культур, варварски вырубали деревья в лесополосах и бывших совхозных садах. Так от старого сада, на восточной окраине села, осталось четыре полусухих дерева; в Паничкином саду уничтожена центральная аллея тополей, вырубаются и фруктовые деревья. Лесопосадки возле трассы Садовое – Быково стали похожи на непроходимую чащу, из-за уничтожения взрослых деревьев и бесконтрольного роста молодой поросли. Вследствие того, что луга перестали заливать водой, исчез рябчик русский, а вместе с ним и все луговые растения. Ближайшие поляны тюльпанов теперь можно найти только на островах озера Булухта.



И как следствие, территория села превращается из степной в полупустынную зону. Появилось много разновидностей полыни, ковыля, различных колючек. Всё чаще дуют восточные ветры, принося с собой казахстанский песок, который постепенно оседая, накапливаясь, захватывает всё большие площади.



Я прошу всех: «Люди, остановитесь! Подумайте, а что же вы оставите после себя своим детям и внукам?! Ведь не сможем же мы все уехать в Волгоград или Москву. Кто-то останется здесь жить и трудиться на земле, чтобы кормить тех, кто уехал, кто оставил свою малую родину на растерзание вандалам».