Cочинение «Запахи осени»

Рано утром выйдешь на улицу, в лицо ударяет такая свежесть. Кажется, что ты идешь по морскому берегу и вдыхаешь запах моря. Это потому, что у осенних ночей сильнее прохлада и воздух пахнет приближающимися заморозками.

(Васильева Настя)

Осенью можно почувствовать много разных запахов: запах осенних грибов, вянущих и отдающих нам последний аромат цветов, запах золотого леса.

Многие люди думают, что понюхать можно только духи, вкуснопахнущий ластик, цветы. А вы никогда не встречали людей, которые выходя утром на улицу делают глубокий вздох и говорят многозначительно: «Осень!».

Осень имеет свой неповторимый запах.