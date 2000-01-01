Cочинение «Зарождение европейской культуры. Миф и ритуал»

Преодоление мифа и замена его знанием за тысячелетия сформировало новый тип человека, культуры, цивилизации. Именно там, около 500 лет до нашей эры, во время, названное К. Ясперсом "осевым", рождалась "западная" модель культуры со своей рациональностью, демократизмом, направленностью на завоевание природы. Эта культура возникла не на пустом месте. Ей предшествовали архаические культуры, существовавшие тысячелетиями; рациональному сознанию предшествовало мифологическое, природе как объекту, сцене для деяний человека предшествовала освященная, одушевленная, магическая природа.



Около 6 тысяч лет назад начинается история минойской цивилизации на острове Крит, когда небольшая колония эмигрантов впервые прибыла на остров. Они привезли с собой свою Богиню, а также аграрную технику, что позволяет отнести этих новых поселенцев к представителям неолита.



В последующие тысячелетия происходило постепенное развитие гончарного ремесла, ткачества, гравировки и других ремесел, а также торговли, металлургии и архитектуры. Формировался живой и радостный художественный стиль, столь характерный для Крита.



Подобная, хотя и более отсталая, земледельческая оседлая матриархальная культура, видимо, существовала на большей части территории Европы, пока ее не захлестнули волны миграций индоевропейцев. Где-то между 4000 г. до н. э. и 2000 г. до н. э. они принесли сюда совсем другую культуру патриархальную, расслоенную, пастушескую, мобильную и ориентированную на войну. Индоевропейцы были кочевниками, чей первоначальный дом является предметом ученых споров. Вероятно, их ранняя область обитания локализуется в южно-русских степях, на юго-востоке Европы и северо-востоке Передней Азии. Они приручали диких коней (главное культовое животное - лошадь) и создали колесницы, тогда как другие народы Европы и Азии разводили в основном крупный рогатый скот.



Боевые колесницы дали им превосходство в бою над врагами, формировался слой воинов и военной знати, возникала героическая мифология. Женские божества старой Европы заменялись или смешивались с индоевропейскими мужскими божествами. В соответствии со структурой большой патриархальной семьи, возглавляемой отцом-"патриархом", верховное божество индоевропейцев выступает как "бог-отец".



На самом деле мы почти ничего не знаем о доиндоевропейской мифологии. Что касается индоевропейцев, мы можем судить об их мифах и обрядах при помощи сравнительно-исторических исследований зафиксированных мифов разных народов, остаткам погребальных курганов и жертвоприношений. Древнейший письменный источник, связанный с индоевропейской мифологией - Веды, наиболее древняя часть которых - Ригведа, представляющая собой сборник гимнов, писавшийся между первым и вторым тысячелетиями до н. э. Эти гимны произносились во время ритуалов ( прежде всего, жертвоприношений) , и представляли собой просьбы к богам, олицетворяющим природные силы (например, Агни - бог огня, оставивший свой след в русском языке) . Одним из наиболее почитаемых, судя по Ригведе, был шаманский бог Сома (в древнем Иране - Хаома) , отождествляемый с напитком, изменяющим сознание и играющим очень важную роль в ритуалах (ср. с древнегреческими Элевсинскими мистериями, возможно, имеющими те же индоевропейские истоки) . Обращение к мифологии крайне важно для понимания архаической культуры, мифологические представления составляют "костяк" архаического сознания. Одно из главных революционных изменений во взглядах на миф, произошедших в нашем веке - новое понимание его значения, впервые обозначенное в концепции Малиновского, показавшего, что миф в архаических обществах является не столько средством познания мира, сколько выполняет чисто практические функции, поддерживая традиции и непрерывность племенной культуры. Миф кодифицирует мысль, укрепляет мораль, выступает как инструмент разрешения критических проблем, относящихся к благополучию индивида и общества. Таким образом, миф, с одной стороны, является продуктом архаического сознания, а с другой инструментом его регуляции.



В архаическом общест _в . е мифология является доминантой духовной культуры. По сей день среди философов, антропологов, психологов и представителей других областей знания ведутся споры о природе и роли мифов, структуре мифологического сознания. Например, как считает К. Г.



Юнг, разница между архаичным и современным человеком прежде всего в том, что у первого менее развиты структуры саморефлексии, сознательного "я", и по этой причине он воспринимает собственные психические содержания, лежащие на периферии сознания, как нечто внешнее. "В начале формирования сознания психика фактически находится вовне в форме намерений и сил произвола и только в процессе душевного развития она постепенно врастает в человека" (Юнг, 1993) . Духи, души предков по Юнгу отщепленные части индивидуальной психики, для взаимоотношения с которыми и предназначены мифы, магия, ритуалы. На огромном фактическом материале Юнг показал гомогенность, общность в различных видах человеческой фантазии (включая миф, поэзию, сновидения) .



Чтобы объяснить единство символического языка человеческого воображения, Юнг постулировал существование в психике человека коллективно-психологического субстрата, почвы индивидуальной психики - коллективного бессознательного. Функциональные структуры коллективного бессознательного - архетипы - Юнг сравнивал со стереометрической структурой кристалла. Это первичные формы, организующие психические содержания, схемы, согласно которым образуются мысли и чувства всего человечества. Результатом актуализации архетипов становятся архетипические идеи, являющиеся основными содержаниями мифологических представлений.



Таким образом, в науке сложилось представление о мифах как о структурах, выражающих "необычную" психологическую реальность, т. е. как о символических системах.

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