Cочинение «Заячий юбилей (сочинение-сказка)»

Это произошло в лесу. Жил заяц. Сначала он родился. Был маленький и беспомощный. И мама-зайчиха его кормила. Когда он подрос, она научила его самому добывать пищу. Таким образом, заяц получил домашнее образование. Взрослым он зарекомендовал себя как умный и рассудительный заяц. Ему удалось перехитрить одного голодного волка и дожить до славного юбилея.



Собрались разные звери поздравить зайца. Еж подарил ему красные яблоки. Белочка – орешки. Даже бурый медведь принес бочонок меда. А рыжий лис подарил краденую морковь (все равно он ее не ест!). И сказал сладкие слова. Все поздравляли зайца.



Решили послать приветственную телеграмму и волки. Написали и думают: как подписаться? «Стая волков» или «Группа товарищей»? Думали-думали и подписали: «Стая товарищей».



А у людей так бывает?