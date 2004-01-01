Cочинение ««Здравствуйте, люди!» – я громко кричу»

Все каникулы я провела на даче. Сразу после приезда в мае побежала к моей сосенке. Как она стала моей? Мне шел третий год, когда я в густой траве нашла маленький росток сосны с длинными иголками. Это было ее первое лето. Меня так обрадовал этот росток! Вокруг него убрали траву и поставили ограждение. Все годы я наблюдала за ростом деревца, полола сорняки, рыхлила почву. Весною этого года мы с сосенкой были одного роста, но за лето она перегнала меня на целых полметра. Несколько раз я опрыскивала сосну раствором марганцовки от плесени и удобряла. Теперь я гляжу на ее верхушку снизу вверх.



А еще у меня есть маленький питомник голубых елей. Семена мы собирали сами, посеяли их весной 2004 года.



У нас растут шесть молоденьких кедров. Их мы тоже вырастили из семян – кедровых орешков. Им трудно. Они любят сухие холодные зимы, боятся нашего весеннего солнца. В нашем крае у них много вредителей и болезней.



С фотоаппаратом «охотилась» я на различных животных. Подстерегала их, чтобы поймать удачный кадр. Сфотографировала белку, ежа, мышь, скворца, трясогузку, сойку, диких уток на пруду; из насекомых : божью коровку, жука – усача, бронзовку, шмеля. Занятие это увлекательное!



Первого августа я наблюдала солнечное затмение. Луна закрыла солнце больше, чем наполовину. Увидеть это явление было моей мечтой. Подготовила заранее затемненное стекло. Удивляюсь, как ученые точно рассчитали время начала и конца затмения.



Я сдала экзамены по английскому языку при Кембриджском университете на следующий уровень. Это событие мы отметили поездкой в кинотеатр на новый фильм : «Хроники Нарнии: принц Каспиан».



Несколько раз за лето посещала развлекательный центр «Космик», где играла в бильярд и боулинг. По боулингу завоевала в семейном состязании второе место.



Большим событием оказался концерт органной музыки в Римском каталическом кафедральном соборе был для меня необычным и радостным.



С Воробьевых гор любовалась Москвой , удивляясь ее красоте и бескрайности!



В один из выходных дней с родителями мы путешествовали на катере по Москве –реке. Маршрут – от Новоспасского моста до Киевского вокзала и обратно. Совсем рядом увидела: Кремль, Покровский собор, космический корабль «Буран», Крымский мост, памятник Петру, Храм Христа Спасителя, устье реки Неглинки, старинные постройки на берегу. Поездка стала для меня незабываемой. Все, что видели, фотографировали.



Я присутствовала на крестинах малыша! Его три раза священник окунул с головой в воду. Он громко возмущался. Назвали его Ильей.



До свидания, лето! Здравствуй, школа!