Cочинение «Земли родной минувшая судьба»

А. С. Пушкин - -великий поэт и писатель первой половины 19 века. Он очень много задумывался о судьбе русского народа, о положении в стране, стремившись как бы разобраться самому в исторических событиях, происходящих в России и стать их участником. Он посвятил теме истории много своих произведений, таких как "Борис Годунов", "Медный всадник", "Полтава", "Капитанская дочка". Наиболее исторически достоверным произведением является "Капитанская дочка", так как автор прежде чем написать ее изучая исторические документы и общался с живыми свидетелями. Пушкина занимала проблема крестьянских бунтов. Он выступал против бессмысленно пролитой крови, новой людской трагедии. В повести он исторически точно показал восстание над предводительством Пугачева. Раньше тема народного бунта не появлялась вообще и в этом необычность "Капитанской дочки". В повести Пугачев - главное действующее лицо, с одной стороны он показан как историческая личность талантливый руководитель военных действий повстанцев против правительственных войск 1773-1774 годов. С другой стороны, автор обращает внимание и на человеческие качества Пугачева. В исторических того времени трудах Пугачев всегда изображался злодеем, а Пушкин стремился к объективности, он хотел изобразить Пугачева в соответствии с "истиной исторической". Автор рассказывает нам о том, кто входит в состав армии Пугачева, это и Казаки, и рабочие Уральских заводов, солдаты, перешедшие на сторону Пугачева. Александр Сергеевич хотел показать, что Пугачев близок к народу, что он понимал народную жизнь. Герой беспощаден ко всему антинародному, но великодушен и гуманен по отношению к простым людям. Беспощадность Пугачева проявляется в том, что он не делит помещиков и представителей власти на добрых и злодеев. Так, он жестоко расправляется с капитаном Мироновым и его подчиненными, хотя это были добрые люди, а не владетели крепостных душ. Но Пугачев помнит и добро, которое ему когда-то сделал Гринев. И в награду за чарку водки, поднесенную "вожатому". За заячий тулупчик Гринев получает жизнь. Народность Пугачева выражается еще и в его речи. Он использовал много пословиц, поговорок, знал сказки: "А разве нет удачи удалому?" или "утро вечера мудреней". Он рассказывал Гриневу комическую сказку о вороне и орле, которая расскрыла ему влюбленность Пугачева в волю и свободу. Нужно отметить еще и ум Пугачева, он очень умело своей армией, несмотря на то, что был неграмотным человеком. А. С. Пушкин не ставил своей задачей показать в романе злодейства и зверства пугачевцев. Ему хотелось вглядеться в человека перед лицом испытаний. Могучим источником творческого вдохновения Пушкина было чувство национальной гордости. Поэт гордился историей своей родины, великой ролью русского народа в истории человечества. По его мнению, "России определено было высокое предназначение". Творчество Пушкина "продолжало эпоху прошлого, наполняло мужественными звуками настоящие и посылало свой голос в будущее"