Cочинение «Земля моя Родина (дневник школьницы будущего)»

громко и неприятно звонит будильник. Я открываю глаза, и передо мной возникает покрашенный в зеленый цвет потолок. От воды в некоторых местах краска облупилась, и стали видны бетонные плиты. В комнате холодно, и подниматься не хочется. Но придется, я и так пропустила слишком много занятий. Поднимаюсь и иду умываться. Умываться неприятно, так как воды мало, да она еще вдобавок так насыщена хлоркой, что если ее налить в стакан, то через некоторое время можно увидеть белый осадок. На кухне во все стороны разбегаются тараканы, раньше были еще и муравьи, но они исчканы.

Я выхожу в темный подъезд, из-под ног шарахается какая-то тварь с плавником, наверное, она залезла сюда погреться. На улице душно, влажность большая, теперь всегда влажность большая: дождь исправно идет каждую ночь, но мы уже привыкли. Небо остается темным целый день. Его заволакивают желтоватые фосфоресцирующие луч;и наследие радиоактивных выбросов XXXXI веков. Они разъедают атмосферный слой, но зато видно хоть что-то. Я, к сожалению, уже не застала неба, говорят, оно голубое.

Школа находится за километр от города, в поле, хотя теперь все, что не город поле, покрытое колючим кустарником и мхом.

На дверях школы большой плакат: Земля наша Родина, чтобы не забывали, наверное. поднимаюсь по мокрой и грязной лестнице и направляюсь в спортзал. Физкультура первым и вторым уроком. Ей вообще теперь уделяют внимания больше, чем другим предметам. Как и всегда, сегодня четыре урока, а затем нас отправляют на практику > сажать деревья. Для школьника девятого класса ежедневная норма шесть деревьев. Их выращивают в специальных теплицах, а затем высаживают. После посадки они живут всего несколько недель, так как солнца не хватает, но за эти несколько недель они вырабатывают хоть сколько-нибудь кислорода.

Когда я выхожу из школы, передо мною встает мрачная картинка город, обнесенный высокой стеной, из-за которой торчат трубы фабрик и крыши домов. Из труб вот уже тридцать лет не идет дым. Спохватились, но разрушать фабрики и заводы тоже не могут. Нечем. Весь мир перешел на ручной труд. Ни одна фабрика не должна выделять в атмосферу хоть сколько-нибудь вредные вещества. Все теперь трудятся на восстановление окружающей среды: во-первых, каждый должен высаживать в день от двух до двадцати деревьев (в зависимости от возраста), во-вторых, запрещены все виды транспорта, выделяющие в атмосферу газы. Ездить можно только на лошадях или велосипедах, но лошадей не осталось вообще, а велосипеды имеют единицы, так как заводы стоят. Я, например, не имею велосипеда. Энергия вырабатывается только из воды, но на всех ее не хватает. Так что каждая семья выбирает сама: или свет, или телевизор, или компьютер. Мы выбрали радио. Прекращена добыча всех полезных ископаемых. Словом, мы возвращаемся в каменный век. Но благодаря этому природа все Данный текст предназначен только для частного использования - же восстанавливается, хотя и слишком медленно. Говорят, человечество должно будет жить так еще несколько сот лет, так что ни я, ни мои дети так и не увидим голубого неба.





Отсюда город выглядит мертвым, но если подойти поближе, можно увидеть множество суетящихся людей.

Подружка помогает мне сажать деревья. Мы быстро управляемся и идем домой. Ее зовут Вера. Она живет с сестрой. Ее отец и мать уехали к Атлантическому океану очищать побережье. Ей приходится тяжело, но она держится, хорошая она девчонка.

Я прихожу домой, родители на работе, дома только брат, он сидит у приемника и внимательно слушает передачу под названием Как это было. Тема Виноваты ли люди XXXXI веков в том,что сейчас происходит с природой? Рассуждают в течение двух часов. Приходят к выводу, что виноваты. Я тоже считаю, что они виноваты, потому что преследовали только свои интересы, не обращая внимания на то, что творится вокруг.

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