Cочинение «Зима в моем городе (сочинение-описание)»

Наступила зима. Уже середина января. Сегодня ясный зимний день, солнце светит ослепительно ярко. Вокруг все белым-бело: мягкий пушистый снег ровным слоем покрыл землю. Снег повсюду: на скамейках, на крышах домов, на деревьях. Деревья стоят в снегу, словно яблони в цвету. Белые-белые. И только кое-где виднеются красные гроздья рябины. Под рябинами много птичьих следов. Шоссе сбросило с себя белоснежный наряд, и кажется, что дорога черной змеей извивается между высокими домами в белоснежных шапках. Люди куда-то спешат, оставляя на снегу цепочки своих следов, которые переплелись между собой. А ребята с радостными криками спускаются на санках с холма: им и в мороз весело. А снег блестит на солнце, искрится и переливается. . .