Cочинение «Зимнее утро»

За окном еще темно. Выходишь на улицу – и тут же ощущаешь свежий морозный воздух, который сначала приятно щекочет, а потом и покалывает нос, щеки и кончики пальцев.

Любое состояние природы имеет свой неповторимый запах. Вдыхая запах морозного утра, ощущаешь спокойствие и тихий восторг. Идешь по дороге, на которой торопящиеся на работу и в школу пешеходы еще не успели оставить свои следы, и слышишь мягкое похрустывание. Небо сиреневатое. На его фоне виден месяц, который будто бы заволокла туманная дымка.

Легкие порывы ветра срывают с бархатной снежной каймы, прильнувшей к голым ветвям деревьев, пушистые хлопья снега. Они кружатся в воздухе, выписывая причудливые фигуры, и, медленно опускаясь на землю, сливаются с нежным белым ковром. А ты идешь по нему, и на твоих губах невольно появляется улыбка. На душе становится радостно и спокойно.