Cочинение «Зимний лес»

«Мороз и солнце, день чудесный», Я люблю бродить зимой по белоснежному лесу и наблюдать за изменениями в природе. Зимой мы с семьей часто гуляем в лесу, мне нравится этот ослепительный свет, словно мелкими бриллиантами усыпана земля.



В это время года в лесу как будто замирает ненадолго. Шорох листьев и жужжание насекомых не услышишь, лес монотонно-белого цвета, животные не «шалят». Но зато можно легко заметить на белом полотне любых животных, таких как лиса, белка, волк, заяц, лось. Все они бегают по снегу и невольно оставляют свои следы, вот как раз по ним-то и можно узнать, кто здесь пробегал. Сонные деревья, перешептываясь друг с другом, надели свои пушистые шубки из снега. Они ждут, когда же придет весна.



Нужно беречь и охранять природу, если мы не сбережем ее, то мы не сможем любоваться ее красотой. Нужно предотвращать вырубки и то, что творится в наших лесах на сегодняшний день.