Cочинение «Зимний пейзаж»

На дворе — зима. Стоит чудесный солнечный день. На небе ни облачка. Снег, который шел всю ночь, покрыл землю, дома, машины белым пушистым покрывалом. Деревья стоят в тяжелых белых шапках, и изредка с верхушек срывается вниз снежная пыль.

На снегу, как на белом листе, четко выписаны иероглифы птичьих следов. Воробьи у дома дерутся из-за корочки

хлеба им нелегко отыскать еду под белым одеялом.

Солице высоко. Его лучи превращают заснеженную дорогу на сморкающую россыпь алмазов. Пройтись по этой царской троне хочется каждому.

Между деревьев ребята пытаются слепить снеговика, но у них ничего не получается. Дело в том, что на улице мороз, и снег в такие дни становится сыпучим и хрустко скрипит под ногами при ходьбе. На горке — веселое гулянье. Слышны визги и крики, катятся вниз разноцветные санки, а на них — девчонки и мальчишки. Кто-то полил склон с одной стороны водой, и теперь сверкающая ледяная полоса ждет желающих прокатиться. Таких храбрецов — хоть отбавляй!

Если долго стоять на одном месте, мороз забирается за шиворот, начинает щипать нос и уши. Хорошо бы зайти сейчас к бабушке — у нее всегда жарко натоплено и для гостя наверняка найдется горячий пирожок с яблочным вареньем.

Жаль, что зимние дни короткие, но все равно зима — мое любимое время года.