Cочинение «Зимний вечер. Произведение-описание»

Еще очень тепло, но уже смутно от заката беглого лета. Деревья сбрасывают обожженную за лето листву. Кажется, что стволы темнеют, они устали и хотят спать. Неугомонные мелкие паучки с невероятной скоростью плетут паутины. Особенно радостные почему-то птицы. Кто собирается в дорогу, кто, одевшись за лето, готовится к зиме, а молодые выводки необычайно активны, порхают, дерутся. Они еще не знают, что такое зима и не ждут ее подвоха. На склонах, в высокой траве, стремительно проносятся ящерицы. Только шуршание и покачивание травы выдает их присутствие. Еще летают пчелы. Их мало, а поле их тяжелое и милостивое. Одинокая бабочка покачивается на тяжелом цветке репейника. Она может так долго сидеть, сложив крылья, что, кажется, не взлетит уже никогда.



И небо – пронзительно голубое, высокое, с солнцем, идущим вверх. Эта праздничная осенняя акварель пробудет недолго, затем краски сменятся на более холодные тона, Набухнут и станут мрачными. А пока тепло, свет, все доживает, торопится, и грустно, что тепло не заберешь в зиму.