Cочинение «Зимний вечер во дворе (сочинение-описание)»

Сегодня с утра пошел хлопьями настоящий снег. До этого с неба сыпалась мелкая и жесткая крупа, от которой было холодно и неуютно, а сегодня — снег. Он, нарядный и радостный, мгновенно прикрыл уродство дворов и создал праздник. В морозном воздухе, задумавшись, опускаются снежинки. Деревья протягивают им навстречу руки-ветки, а насобирав, тяжело опускают их к земле. Дома вокруг моего двора стали чопорными и торжественными, им зима нахлобучила шапки, не забыла прикрыть и жестяные мрачные карнизы окон и подъездов. Из-за снега вечер стал светлее и беззащитнее. Фонари над подъездом обиженно и близоруко уставились в пространство, снег залепил им глаза — не подсматривайте. Из соседнего подъезда выскочил ротвейлер и. . . растерялся, а затем, как безумный, бросился бороздить двор. Тут же выбежал хозяин собаки. . . остановился и сказал: — Здравствуй, снег.