Cочинение «Зимой в лесу»

Зима – прекрасное время года. А особенно хорошо зимой в лесу.



Нам кажется, что в зимнем лесу царит покой и беззвучие, но это только на первый взгляд. Когда появляется солнце, весь лес преображается и блестит. Многие лесные жителя легли в спячку, а те, кто остался, прикладывают большие усилия, чтобы прокормиться. Вот заяц-трусишка сдирает кору с березы, а вот и синичка перелетает с дерева на дерево. Вдруг с огромной ветки ели упал снег, это белка скачет с орешком в зубах. Даже волк и лиса не сидят на месте, они рыщут по лесу в поисках добычи. Снегири, как ягоды рябины. Присели на ветке. Вдалеке важно бродит лось с огромными рогами.



А сам лес принаряжен пушистым, белоснежным снегом, искрящимся в лучах солнца.



Как хорошо зимой в лесу!