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Cочинение «Змея и рыба (Армянская сказка)»

Змея и рыба побратались.

— Сестрица,— сказала змея рыбе,— возьми меня на спину и покатай по морю.

— Хорошо,— ответила рыба,— садись мне на спину, я покатаю тебя; посмотри, каково наше море.

Змея обвилась вокруг рыбы, а та поплыла по морю. Не успели они немного проплыть, как змея укусила рыбу в спину.

— Сестрица, почему ты кусаешь меня?— спросила рыба.

— Я нечаянно,— ответила змея.

Проплыли еще немного, и змея опять укусила рыбу.

— Сестрица, почему ты кусаешься? — спросила рыба.

— Солнце помутило мне голову,— ответила змея. Проплыли еще немного, змея опять укусила рыбу.

— Сестрица, что это ты все кусаешь меня?

— Такой уж у меня обычай,— ответила змея.

— А знаешь, у меня тоже есть обычай,— ответила рыба и нырнула в глубину моря.

Захлебнулась змея и утонула.

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