Cочинение «Змея и рыба (Армянская сказка)»

Змея и рыба побратались.



— Сестрица,— сказала змея рыбе,— возьми меня на спину и покатай по морю.



— Хорошо,— ответила рыба,— садись мне на спину, я покатаю тебя; посмотри, каково наше море.



Змея обвилась вокруг рыбы, а та поплыла по морю. Не успели они немного проплыть, как змея укусила рыбу в спину.



— Сестрица, почему ты кусаешь меня?— спросила рыба.



— Я нечаянно,— ответила змея.



Проплыли еще немного, и змея опять укусила рыбу.



— Сестрица, почему ты кусаешься? — спросила рыба.



— Солнце помутило мне голову,— ответила змея. Проплыли еще немного, змея опять укусила рыбу.



— Сестрица, что это ты все кусаешь меня?



— Такой уж у меня обычай,— ответила змея.



— А знаешь, у меня тоже есть обычай,— ответила рыба и нырнула в глубину моря.



Захлебнулась змея и утонула.