Cочинение «Значение Второй мировой войны»

Победа над фашизмом и ликвидация угрозы установления «нового мирового порядка». Формирование системы международных отношений, основанных на принципах мирного сосуществования. Становление двухполюсного мира, начало «холодной войны». Начало распада колониальной системы . Отказ от стремления установить мировое господство. Коренная внутриполитическая перестройка на основе принципов демократии. Постепенное восстановление прежних позиций на международной арене. Недопущение возрождения фашистских партий и организаций. Отмена законов военного времени. Ограничение вооруженных сил и права иметь некоторые образцы оружия. Ликвидация системы государственного контроля над промышленностью, существовавшей в годы войны. В скобках представлены цифры по другим источникам.



Германия лишалась всех территориальных приобретений 1930—1940-х гг. Теряла Восточную Пруссию и земли восточнее Одера. Разделение на оккупационные зоны. Проведение денацификации, демилитаризации, демократизации и декартелизации. Наказание военных преступников. В счет репараций вывозилось оборудование, сырье, корабли и т. п.



Италия лишалась колоний, делала территориальные уступки в пользу Югославии, Греции. Ограничивались численность, виды и типы вооруженных сил, запрещалось иметь некоторые образцы оружия. Выплачивала репарации. Румыния. Южная Добруджа оставалась в составе Болгарии. Северная Буковина,



Бессарабия, о. Змеиный оставались в составе СССР. На территории страны оставались советские войска для поддержания коммуникаций с Австрией, где располагались советские оккупационные войска.



Венгрия лишалась всех территориальных приобретений конца 30-х — начала 40-х гг. ХХ в. Границы страны изменялись в пользу Чехословакии. На территории страны оставались советские войска для поддержания связи с Австрией, где располагались советские оккупационные войска.



Финляндия. Подтверждено возвращение СССР Петсамо (Печенги). Порткала-Удд на 50 лет становился советской военно-морской базой.



Австрия. Запрещено объединение с Германией. Оккупирована войсками союзников до 1955 г.



Япония. Территория страны ограничивалась четырьмя основными островами. Лишалась колоний и зависимых территорий. Отказывалась от Южного Сахалина и Курильских островов. Подлежала оккупации войсками США. Американская оккупационная администрация проводила политику демократизации, декартелизации, демилитаризации, аграрную реформу. Наказание военных преступников организация объединенных наций.