Cочинение «Значение культуры в нашей жизни»

Термин “аномия”, обозначающий нарушение единства культуры в связи с отсутствием ясно сформулированных социальных норм, был впервые введен Эмилем Дюркгеймом еще в 90-е годы прошлого столетия. В то время аномия была вызвана ослаблением влияния религии и политики о повышением роли торгово-промышленных кругов. Эти перемены повлекли за собой распад системы нравственных ценностей, которая в прошлом отличалась устойчивостью. С тех пор обществоведы неоднократно отмечали, что рост преступности, увеличение числа разводов происходили в результате нарушения единства и культуры, особенно в связи с неустойчивостью религиозных и семейных ценностей.



В начале века Уильям Филдинг Осборн (1922) ввел понятие культурного запаздывания. Оно наблюдается, когда перемены в материальной жизни общества опережают трансформацию нематериальной культуры ( обычаи, убеждения, философские системы, законы и формы правления). Это приводит к постоянному несоответствию между развитием материальной и нематериальной культуры, и в результате возникает множество нерешенных социальных проблем. Например, прогресс в деревообрабатывающей промышленности связан с уничтожением обширных лесных массивов. Но постепенно общество осознает жизненную необходимость их сохранения. Точно также изобретение современных машин привело к значительному росту несчастных случаев на производстве. Прошло много времени, прежде чем было введено законодательство, предусматривающее компенсацию за производственную травму.



Третий вид культурного конфликта, вызванного господством чужой культуры, наблюдался в доиндустриальных обществах, которые подверглись колонизации со стороны народов Европы. Согласно исследованиям Б. К. Малиновского (1945), множество противоположных элементов культуры тормозило процесс национальной интеграции в этих обществах. Изучая общества Южной Африки, Маниловский выявил конфликт между двумя культурами, сформированными в совершенно различных условиях.



Социальная жизнь туземцев до колонизации составляла единое целое. На основе племенной организации общества одновременно сформировались система родственных связей, экономический и политический уклад и даже приемы ведения войны. Культура колониальных держав, главным образом Великобритании, возникла в других условиях. Но когда европейские ценности были навязаны туземцам, произошло не объединение двух культур, а их неестественное, чреватое напряженностью смешение. По мнению Малиновского эта смесь оказалась неустойчивой. Он правильно предсказал, что предстоит длительная борьба между этими двумя культурами, которая не прекратится и после того, как колонии обретут независимость. Она будет поддерживаться стремлением африканцев преодолеть напряженность в своей культуре. В то же время Малиловский верил, что в конечном итоге победят западные ценности.



Таким образом, модели культуры формируются в ходе постоянной борьбы между противоположными тенденциями - к объединению и разъединению. В большинстве европейских обществ к началу XX в. сложились две формы культуры. Высокая культура - изящное искусство, классическая музыка и литература - создавалась и воспринималась элитой. Народная культура, включавшая сказки, фольклор, песни и мифы, принадлежала бедным. Продукты каждой из этих культур были предназначены для определенной публики, и эта традиция редко нарушалась. С появлением средств массовой информации ( радио, массовых печатных изданий, телевидения, грамзаписи, магнитофонов) произошло стирание различий между высокой и народной культурой. Так возникла массовая культура, которая не связана с религиозными или классовыми субкультурами. Средства массовой информации и массовая культура неразрывно связаны между собой. Культура становиться “массовой”, когда ее продукты стандартизируют и распространяют среди широкой публики.



Во всех обществах существует множество подгрупп, имеющих различные культурные ценности и традиции. Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства общества, называют субкультурой. Субкультура формируется под влиянием таких факторов, как социальный класс, этническое происхождение, религия и место жительства.



Ценности субкультуры воздействуют на формирование личности членов группы.



Некоторые из наиболее интересных исследований субкультур посвящены языку. Например, Уильям Лабов (1970) старался доказать, что употребление нестандартного английского языка детьми из негритянской гетто не свидетельствует об их “языковой неполноценности”. Лабов считает, что негритянские дети не лишены способности общаться, как белые, просто они употребляют несколько иную систему грамматических правил; за многие годы эти правила укоренились в субкультуре негров.



Лабов доказал, что в соответствующих ситуациях и черные и белые дети говорят одно и то же, хотя употребляют различные слова.



Тем не менее употребление нестандартного английского языка неизбежно вызывает проблему - неодобрительную реакцию большинства на так называемое нарушение общепринятых правил. Учителя часто считают использование негритянского диалекта нарушением правил английского языка. Поэтому негритянские дети незаслуженно подвергаются критике и наказаниям. Термин “субкультура” не означает, что та или иная группа выступает против культуры , господствующей в обществе. Однако во многих случаях большинство общества относится к субкультуре с неодобрением или недоверием. Эта проблема может возникнуть даже по отношению к уважаемым субкультурам врачей или военных. Но иногда группа активно стремиться выработать нормы или ценности, которые противоречат основным аспектам господствующей культуры. На основе таких норм и ценностей формируется контркультура.

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