Cочинение «Знакомство с достопримечательностями»

Один из самых популярных маршрутов — круиз Москва — Астрахань — Москва, ведущий в низовья Волги. Теплоход отправит ся в рейс от Северного Речного вокзала города Москвы. Знакомство с достопримечательностями начинается на второй день вашего путешествия. Первой стоянкой теплохода станет один из самых сказочных городов Верхней Волги — Углич. На пристани вас радушно встретит фольклорный ансамбль, и под звон колоколов Спасо-Преображенского собора начнется ваша увлекательная экскурсия по этому древнему городу, основанному, по мнению историков, в X веке.



Следующий город по маршруту — Кострома, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким. Уютный прогулочный катер доставит вас в Ипатьевский монастырь — колыбель рода Романовых. Также программой предусмотрены прогулка по городу и знакомство с его уникальнейшим архитектурным ансамблем и знаменитыми торговыми рядами рубежа XVIII—XIX столетий. На следующий день вы посетите «волжскую столицу», город Нижний Новгород. Там вас ожидает обзорная автобусная экскурсия по городу и осмотр главной его достопримечательности — Нижегородского кремля.



Далее вы посетите Казань — столицу Татарстана, Самару — один из красивейших старинных городов среднего Поволжья, Волгоград — крупный промышленный, административный, культурно-просветительский и учебный центр.



Самый дальний пункт следования — Астрахань. На обратном пути — знакомство с Саратовом, Ульяновском, Чебоксарами, Ярославлем. Через 12 дней увлекательного путешествия, пройдя цепочку Шлюзов канала им. Москвы, вы вернетесь обратно на Северный Речной вокзал столицы. Желаю вам приятного путешествия.