Cочинение «Золотая осень»

Об осени часто говорят: золотая осень. Почему, догадаться нетрудно: листья на деревьях из зеленых перекрашиваются в самые разные оттенки золотого и золотистого. Желтая охра, красная медь, зеленоватая латунь, коричневая бронза, бледно-желтое и оранжево-желтое золото - эти цвета прежде всего напоминают об осени. Посмотришь на лес, который весь окрашен в такие оттенки и невольно подумаешь: да, золотая осень. Это действительно очень красивая пора, может быть, самая красивая в году. Во всяком случае, многие художники особенно любят писать именно осенние пейзажи. Эта тема дает им самый богатый выбор красок.



Жаль, что пора эта совсем недолгая. Если календарная осень длится три месяца, то золотая осень - когда все деревья стоят желтые - всего две-три недели. И, вот порадовав глаз чистыми золотыми оттенками, листья вдруг начинают быстро осыпаться. Листва, которая осталась на деревьях, редеет ежедневно, листопад усиливается. Земля тоже становится покрытой золотом, это золото - опавшие листья - шуршит под ногами. И настроение немного грустное от того, что эта красота так недолговечна.



Чем больше листьев на земле, тем меньше их на деревьях. И однажды листьев на деревьях не останется совсем, только черные голые стволы. Это тоже все еще осень, но уже не золотая.