Cочинение «Звезда»
За много лет, которые я прожила со дня рождения во
Владикавказе, у меня сложилось мое собственное впечатление о нем.
Может, я не так, как другие, вижу его, может, я додумала его: ведь
часто все придумываю и иногда просто не в состоянии унять свое
разыгравшееся буйное воображение, и слишком больно мне бывает
возвращаться в действительность. Но мне все равно нравится тот
город, в котором я живу, даже в воображении.
Наверное, это покажется странным, но я часто специально хожу
пешком домой из школы, чтобы изучить свой родной город. Странно,
потому что я учусь в центре, а домой иду на “БАМ”. Конечно я устаю,
но идти по незнакомым мне маленьким улицам с частными домиками
гораздо лучше, чем пятнадцать минут следить из окон маршрутки за
остановками. Я люблю искать новые пути там, где никогда не была,
смотреть, кто сидит в неизвестной мне машине или в чужой комнате за
столом, думать, что там тоже люди и они тоже о чем-то думают.
Может, о том же, о чем и я, а может, у них абсолютно другие мысли,
и мне их не угадать. А вдруг, например, этот человек тоже идет по
незнакомому маршруту и тоже пытается прочитать мысли на лицах
людей. Может, он такой же, как и я.
Иногда мне кажется, что Владикавказ – это какое-то сказочное
место, где все не так, как в жизни, особенно вечером, в сумерках.
Все эти старые домики, за стенами которых кто-то живет, а кто –
неизвестно, потому что не заходила. Можно помечтать, подумать, что
это мне просто снится, что это только кажется, что я на самом деле
не здесь, а дома, на диване.
Здесь каждый дворик не такой, как другие, отличается от других.
Мне иногда кажется, что я здесь когда-то была. Необыкновенное
чувство. Наверное, я хожу пешком по городу именно из-за него.
Когда я была маленькой, из нашего окна было хорошо видно дома,
машины, магазин с синей вывеской – все очень далеко. Ночью все это
играло огнями, а вывеска светила необыкновенным ярко-голубым
светом, как звезда. Тогда мне казалось, что это слишком далеко, что
туда нельзя дойти. Может, сейчас бы я нашла это место. Я пробовала
пойти на восток, мне казалось, что там то, что я ищу, но там только
дома, и я не знала точно, куда мне идти. Я не вижу синюю вывеску:
перед нашим домом все застроили и звездочка пропала, может поэтому
я так и не дошла до нее. Но то чувство, которое испытывала
маленькая девочка, сидя вечером у окна, осталось в глубине моей
души. Может, эта звездочка все-таки существует, я очень хочу найти
ее. Но, с другой стороны, я боюсь, что я увижу ее и разочаруюсь,
перестану верить во все хорошее. Тогда мне будет совсем плохо.
Хотя, может, вообще мне все это приснилось, и я все придумала, но
это самое таинственное воспоминание моего детства. И весь мой
родной город – таинственный, полный открытий.
Если мне когда-нибудь придется уехать отсюда, я буду очень
скучать по моему городу.