Cочинение «Звезда»

За много лет, которые я прожила со дня рождения во

Владикавказе, у меня сложилось мое собственное впечатление о нем.

Может, я не так, как другие, вижу его, может, я додумала его: ведь

часто все придумываю и иногда просто не в состоянии унять свое

разыгравшееся буйное воображение, и слишком больно мне бывает

возвращаться в действительность. Но мне все равно нравится тот

город, в котором я живу, даже в воображении.

Наверное, это покажется странным, но я часто специально хожу

пешком домой из школы, чтобы изучить свой родной город. Странно,

потому что я учусь в центре, а домой иду на “БАМ”. Конечно я устаю,

но идти по незнакомым мне маленьким улицам с частными домиками

гораздо лучше, чем пятнадцать минут следить из окон маршрутки за

остановками. Я люблю искать новые пути там, где никогда не была,

смотреть, кто сидит в неизвестной мне машине или в чужой комнате за

столом, думать, что там тоже люди и они тоже о чем-то думают.

Может, о том же, о чем и я, а может, у них абсолютно другие мысли,

и мне их не угадать. А вдруг, например, этот человек тоже идет по

незнакомому маршруту и тоже пытается прочитать мысли на лицах

людей. Может, он такой же, как и я.

Иногда мне кажется, что Владикавказ – это какое-то сказочное

место, где все не так, как в жизни, особенно вечером, в сумерках.

Все эти старые домики, за стенами которых кто-то живет, а кто –

неизвестно, потому что не заходила. Можно помечтать, подумать, что

это мне просто снится, что это только кажется, что я на самом деле

не здесь, а дома, на диване.

Здесь каждый дворик не такой, как другие, отличается от других.

Мне иногда кажется, что я здесь когда-то была. Необыкновенное

чувство. Наверное, я хожу пешком по городу именно из-за него.

Когда я была маленькой, из нашего окна было хорошо видно дома,

машины, магазин с синей вывеской – все очень далеко. Ночью все это

играло огнями, а вывеска светила необыкновенным ярко-голубым

светом, как звезда. Тогда мне казалось, что это слишком далеко, что

туда нельзя дойти. Может, сейчас бы я нашла это место. Я пробовала

пойти на восток, мне казалось, что там то, что я ищу, но там только

дома, и я не знала точно, куда мне идти. Я не вижу синюю вывеску:

перед нашим домом все застроили и звездочка пропала, может поэтому

я так и не дошла до нее. Но то чувство, которое испытывала

маленькая девочка, сидя вечером у окна, осталось в глубине моей

души. Может, эта звездочка все-таки существует, я очень хочу найти

ее. Но, с другой стороны, я боюсь, что я увижу ее и разочаруюсь,

перестану верить во все хорошее. Тогда мне будет совсем плохо.

Хотя, может, вообще мне все это приснилось, и я все придумала, но

это самое таинственное воспоминание моего детства. И весь мой

родной город – таинственный, полный открытий.

Если мне когда-нибудь придется уехать отсюда, я буду очень

скучать по моему городу.