Cочинение «Звуки осени»

У каждого времени года свои звуки. Они такие неповторимые и яркие, что многих композиторов вдохновляли на создание музыкальных произведений на темы времен года. Осенние мелодии самые впечатляющие. Какие же звуки осени вспоминаются прежде всего? Звук первого школьного звонка - дети отправляются в школу осенью. Звук будильника - теперь приходится вставать рано, а так хочется еще поспать. Звук чайника, который закипает, потому что нужно успеть до школы выпить чаю.



А едва выйдешь из дому, как тебя окружает другая симфония звуков. Идешь через парк и ветер с шумом срывает листья и бросает тебе под ноги. Ты специально немного шаркаешь ногами по этим упавшим листья и получается такой приятный громкий шорох - один из самых любимых звуков. Птицы, которые улетают на зимовку в дальние южные края делают круг на родными просторами и громко кричат. Особенно впечатляет курлыканье улетающих журавлей: если повезет увидеть и услышать такое, долго не забудешь. Это настоящий звук осени.



Если в резиновых сапогах шлепать по лужам, то тоже получается характерный звук. А во второй половине осени лужи по ночам уже покрываются морозной корочкой льда и эта ледяная корка так звонко и весело хрустит под ногами.



Если выехать в поле или в лес, то звуков гораздо больше, звучат они гораздо романтичнее. Вот только погожих дней осенью не так-то много. Иногда целыми днями приходится сидеть дома у окна и слушать мерный стук дождя - самый частый и повторяющийся звук осени, немного грустный.