Cочинение «мои домашние животные»

А у меня дома живет кот.

Большой такой, рыжий с хвостом. . . очень хочется про него чего-нибудь монументальное написать.

Потому как кот сам очень даже монументальный.

У него нет имени. Когда он ведет себя хорошо, его зовут рыжий, а вообще его почти всегда зовут вонючка. Потому что ведет он себя всегда очень своеобразно.

Ну на пример в свои 7 или скока то там лет он любит повисеть под потолком в коридоре, забравшись туда по чудесным обоям. Вообще кот очень креативный, потому как ремонт в кухне он чудесно раскрасил своими когтями на свой кошачий лад. . .

А я каждый раз сидя в кухне смотрю на уголок обоев под потолком, где отпечатались его коготки и размышляю. . . наверное он в детстве мечтал быть летчиком, ну или в крайнем случае промышленным альпинистом. . .

Когти его это вообще отдельная песня. Стричь их он не дает ни при каких обстоятельствах. А я, являя собой, девушку не обладающую особыми навыками по скручиванию котов в бараний рог, боюсь подступиться к этому 10 килограмовому чудовищу шипящему и царапающемуся.

Так вот он и ходит без маникюра. Зато как ходит! Скорее даже сказать не ходит, а это, выполняет величайший по своей масштабности и скорости забег от кухни до моего дивана, через коридор. . . Причем что странно на поворотах его не заносит. Ночью. По ламинату. Когтями. Тыдыдыдыдыдын!

А еще он очень любит поесть. И поспать в моем шкафу. На вещах. Чтобы они потом приобрели до боли знакомый оттенок его рыжеватой шерсти. . .

Про горшок рассказывать не буду. Потому как это наше самое больное место. . . и при разговоре о его горшке меня приходится поднимать из долгого и тяжелого обморока.

А вообще я его люблю.



Потом как нибудь размещу его фотку что-ли. Пусть он будет знаменит:))