Cочинение-рассуждение на лингвистическую тему «Роль прилагательных в тексте»

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной…

Эти строки известнейшего стихотворения И. А. Бунина «Листопад» словно переносят нас в осенний октябрьский лес, наполненный всевозможными красками, ароматами, особым настроением «бабьего лета».

Что помогает поэту создать такой эффект, такую зримую картину? Я уверена, что большую роль здесь играют имена прилагательные, которыми насыщено стихотворение. Ведь именно эта часть речи – прилагательное – характеризует предмет, определяет его признаки, уточняет, какой он, какими характеристиками обладает. Именно благодаря именам прилагательным текст «оживает», начинает сверкать всеми гранями смыслов, звучать полно и многогранно.

Прилагательные в тексте могут использоваться в прямом значении – при объективном описании какого-то предмета или явления. Как правило, для этого используются прилагательные из разряда относительных. Например, Волга – длиннейшая из рек Европы или Вся семья переехала в новую деревянную избу.

Однако очень часто имена прилагательные используются в тексте в переносном значении, создавая образную, яркую, запоминающуюся картину или описание чего-либо. Такую - художественную – функцию в тексте выполняют качественные прилагательные, которые часто выступают в роли эпитетов:

Бескрайний, жаркий, как желанье,

Прямой просёлочный простор.

Лиловый лес на заднем плане,

Седого облака вихор.

Таким образом, имя прилагательное – очень значимая часть речи в русском языке. Она дает предмету качественную характеристику, делает текст более информативным, ярким, насыщенным, образным. Во многом благодаря этой части речи создаются художественные тексты, способные передать все многообразие мира и жизни. .