Сочинение Д. Крюс «Тим Талер, или проданный смех»

Человеку нужен смех, как цветку солнечный свет.

Д. Крюс.



Повесть Д. Крюса «Тим Талер, или проданный смех» рассказывает о том, как мальчик-сирота Тим Талер продал свой смех за богатство. Но очень скоро герой понял, что все деньги мира не смогут заменить ему счастья, свободы, радости. Все это было в смехе Тима, который он отдал дьяволу – барону Тречу.

Конечно, Тима можно понять – он потерял мать и отца, остался жить с мачехой и братом, которые не любили его. Тим чувствовал себя очень одиноко, у него не было денег на еду и жилье. Поэтому, когда он ушел из дома, то мечтал о том, чтобы стать юнгой на корабле.

Но встреча с бароном Тречем все изменила. Тим заключил с ним контракт, по которому отдавал свою душу (смех) взамен на богатство. Важно, что, получив деньги, Тим тут же отдал их мачехе, чтобы она и брат ни в чем не нуждались.

Но, став богатым, Тим перестал быть счастливым. Он понял, что самое главное в жизни – это смех, то есть способность чувствовать, радоваться, жить сердцем, а не умом. Поэтому герой пускается на поиски своего пропавшего смеха. В пути он узнает много нового, взрослеет, мужает. Характер Тима становится тверже – он может поступать вопреки желанию барона, так, как считает нужным и правильным.

На пути героя попадаются люди, которые помогают и поддерживают его. Это господине Рикерте, Селек Бай, Джонни. Они неравнодушны к беде другого человека, стараются помочь Тиму и становятся его настоящими друзьями.

С их помощью герой вновь обретает свой смех и понимает, что самое большое богатство в мире – это способность радоваться, жить полноценной жизнью, уметь смеяться. Ведь со смехом легче преодолеть все трудности, встречающиеся на пути.

Тим Талер – главный герой повести – достоин большого уважения и симпатии. Он, несмотря на все испытания, всегда оставался добрым и справедливым человеком с «золотым» сердцем. Именно поэтому, я думаю, ему удалось вернуть свой смех.

Самым отрицательным персонажем произведения я считаю барона Треча, который пытался купить себе счастье ценой несчастья других. Скольких людей он лишил их души, сердца, жизни! Но все это не сделало барона счастливым, потому что богатство превратило его в бездушную машину, неспособную радоваться жизни.

Об этом барон рассказывает Тиму. Он говорит о том, что люди, заключившие сделку с чертом, перестали надеяться вернуть свою душу. Но Тим не таков. Он продолжал добиваться своего, и у него все получилось.

Самым запоминающимся эпизодом в повести мне показался эпизод, когда Тим решил вернуть себе свой смех. Это произошло после того, как он увидел спектакль по сказке «Гусь, гусь - приклеюсь, как возьмусь». Герой понял, что будет самым несчастным человеком, если не вернет себе свою душу. Он твердо решил сделать это и, несмотря ни на что, добился своего.

Этому – решимости, упорству, смелости – учит нас книга Крюса ««Тим Талер, или проданный смех»». .