Сочинение Да будет же честь и слава нашему языку

Самый первый критерий богатства и бедности речи это количество слов, которые мы используем. У Пушкина, например, в обращении было более двадцати тысяч слов. Для сравнения: хорошо образованный человек нашего времени применяет 3000-6000 разных слов. Сопоставление этих двух цифр позволяет увидеть главный источник речевого богатства: чем больше слов находится в распоряжении отдельного человека, тем богаче его речь, тем свободнее и полнее он выражает свои мысли, чувства, настроения, и желания, тем реже (в среднем) он повторяет одни и те же слова, тем точнее выражает сложные и тонкие оттенки мысли.



Но дело, конечно, не только в словах самих по себе, но и в их значениях, и в формах морфологии и синтаксиса, и в интонации. Чем лучше все это известно говорящему и пишущему, чем больше разных языковых единиц и явлений введено в речь, тем она богаче и разнообразнее. Так что нельзя достичь речевого богатства, не изучая изумительный язык народа в его литературной и разговорной формах, во всем многообразии его стилей и социально-профессиональных разновидностей, во всем обилии и разнообразии его лексики и фразеологии, словообразования и грамматики. Словам нашего языка свойственна полисемия, означает способность слова употребляться в разных значениях. И для того чтобы эти значения проявились, нужно слово употребить в речи. Развитие значений помогает формированию в языке очень важных для речи лексических групп: синонимов, антонимов, омонимов.



Синонимами (греч. Синонимус одноименный) называются слова, имеющие одинаковое значение и часто различающиеся дополнительными смысловыми оттенками или стилистической окраской. Но слова-синонимы существуют и активно влияют на качество нашей речи. От знания синонимов и умения свободно распоряжаться ими зависит точность и яркость наших высказываний: ведь синонимы очень близки по смыслу, и правильное введение синонима в высказывании обеспечивает верную передачу тонких оттенков мыслей. Если синонимы возникают в результате тесного сближения значений различных слов, то омонимы это слова одинаковые по форме, но различные по содержанию.



Например: брак в значении супружество и брак испорченная продукция. Антонимы это слова с прямо противоположными значениями: верх и низ, вперед и назад, добро и зло. Лексические группы, или «ряды», различного происхождения, состава и объема это неиссякаемый источник уточнения, обогащения, украшения речи каждого человека. Умелое или неумелое использование слов, находящихся в этих группах или «рядах», заметно влияет на качество речи, на ее культуру. Нельзя не присмотреться внимательнее и к русской фразеологии пословицам, поговоркам, «крылатым» выска-зываниям писателей, поэтов, общественных деятелей, вошедших в язык народа к устойчивым оборотам речи и словосочетаниям.



Фразеология многообразна по своим источникам, построению фразеологических единиц (устойчивых оборотов речи), по выражаемым этими единицами значениям, по стилистической роли в речи. Нет никакой возможности дать даже самое общее представление о русских пословицах и поговорках, этих сгустках народной мудрости: их надо изучать. И вот все это очень беглое очерченное словарное богатство может пролежать для иных людей под спудом, не войти в их речь.



А если и войдет, то лишь как бледное и искаженное отражение того, чем так славен русский язык. Почему? Да просто потому, что оно плохо известно или нерадиво используется. Литературной русской речи свойственны разнообразная интонации, взятые из разговорного языка и обогащенные и отшлифованные литературным языком. Интонация это ведь не только повышение и понижение тона, это также усиление и ослабление голоса, замедление и убыстрение темпа, различные изменения тембра, это перерывы в речевом потоке, или паузы. Интонация, участвуя в построении высказывания и «наслаиваясь» на синтаксис и лексику, создает великолепные возможности выражения разнообразнейших оттенков смысла.



Интонация усиливает выразительность речи. Каждый писатель, создавая текст, слышит интонацию своей речи. Не случайно В. В. Маяковский изменил, казалось бы, такую устойчивую форму стихотворной строки ввел «лесенку». Это помогало полнее и заметнее для читателя передавать интонацию. К сожалению, многие выпускники школ не приобретают настоящего вкуса к художественному слову и одной из причин этого служит интонационная однотонность и негибкость речи учителя. Однотонность интонации не позволяет выразить сложную игру мыслей, чувств и настроений, заложенных в художественном тексте, текст становится бедным, невыразительным.



Да и повседневная жизнь людей небезразлична к интонации их речи. Ведь интонацией в прежде всего выражается настроение человека. Вспомним и о том, как часто приходится слышать грубую, оскорбляющую интонацию в магазине, в трамвае, в больнице… Преодолевая в своей речи отрицательные интонации, человек не только делает хорошее для людей он воспитывает, делает лучше самого себя.



Принято говорить о том, что грамматика языка (т. е. способы и средства построения и изменения слов и построения предложений) недостаточно подвижно и активно в создании речевого разнообразия. Синтаксис русского литературного языка обладает завидным многообразием средств, способов, типов построения, очень не похожих друг на друга предложений. Можно использовать в речи простые предложения, а можно сложные; можно ввести в речь сочинительные союзы, а можно и не вводить… Конечно, для того, чтобы использовать гибкую систему синтаксических средств нашего языка, ее нужно хорошо знать и не только в теории, а на практике, в речевом ее бытовании. Поэзия Пушкина впервые в истории русской литературы показала гибкость и красоту русского синтаксиса, русской интонации.



Как хорошо передает пушкинский синтаксис ритм и мелодию вальса:



Однообразный и безумный,



Как вихрь жизни молодой,



Кружится вальса вихрь шумный;



Чета мелькает за четой.



Чем лучше знаком пишущий и говорящий с интонационными ресурсами нашего языка и практикой речевого их использования, тем свободнее и разнообразнее его речь.