Сочинение «Да, заслужил я жребий мой!» (трагический герой поэмы «Мцыри».)

“Мне прежде снился сон прекрасный,

Виденье дивной красоты. . .

Действительность! Ты речью властной

Разогнала мои мечты. ”

Дж. Г. Байрон



Совсем не случайно мое сочинение о творчестве М. Ю. Лермонтова предваряет эпиграф из стихотворения лорда Байрона, которое начинается словами:



Хочу я быть ребенком вольным

И снова жить в родных горах,

Скитаться по лесам раздольным,

Качаться на морских волнах.



Мне кажется, что Музы этих поэтов говорят не просто на одном языке, но даже на близком наречии. Они по-разному прекрасны, но их внутренние миры постоянно пересекаются:



Бродил безмолвен, одинок,

Смотрел, вздыхая, на восток,

Томим неясною тоской

По стороне своей родной.



Действительно, пересекаются, не вступая в противоречие. И это происходит несмотря на то, что оба мира склонны к драматическому одиночеству. Вообще, на мой взгляд, поэтическое творчество Лермонтова — это девяносто девять и девять десятых процента трагедии. Так что герой “Мцыри” — один из плеяды рыцарей печального образа, созданных М. Ю. Лермонтовым. Но он имеет свое запоминающееся лицо и незабываемый голос.

Истоки трагедии “Мцыри” лежат глубоко в истории народов Кавказа. Лермонтов любил этот край и глубоко уважал непобедимо-гордый дух людей, населяющих его территорию. Бесконечные войны не могли сломить их свободолюбивый национальный характер. Даже наоборот, закалили его. И вот дитя такого народа попадает в плен, да не куда-нибудь, а в монастырь. Более жестокую насмешку судьбы трудно себе представить. Поэтому вполне понятен вопрос, которым начинает свою предсмертную исповедь Мцыри:



Старик! Я слышал много раз,

Что ты меня от смерти спас, — Зачем?



Ведь ребенок был уже достаточно большим, чтобы помнить жизнь в родном ауле. Монахи думали, что мальчик со временем привык к плену, считали даже, что “. . . он хотел во цвете лет изречь монашеский обет”, но они глубоко ошибались. Как малышом он умел без стона переносить боль, так, взрослея, он учился скрывать мысли и чувства. Даже звон монастырского колокола был ему ненавистен, потому что он



Сгонял виденья снов живых

Про милых ближних и родных,

Про волю дикую степей,

Про легких, бешеных коней,

Про битвы чудные меж скал,

Где всех один я побеждал!. .



Во сне мальчик укреплял свой дух памятью предков, голосом их горячей крови. В его душе ни на минуту не угасал “огонь желанья” вернуться на родину и прожить жизнь, “полную тревог”. Только этот огонь помогал юноше выжить, и он же принес ему смерть.

Однажды ночью, во время грозы, когда монахи в ужасе молили Бога о спасении, Мцыри убежал из плена, потому что почувствовал в себе могучую силу, равную силе Природы. С каким восторгом он говорит об этом:



. . . О, я как брат

Обняться с бурей был бы рад!

Глазами тучи я следил,

Рукою молнию ловил. . .



Какой точный и великолепный образ нашел М. Ю. Лермонтов для представления свободного Человека! С этой минуты началась настоящая жизнь Мцыри. Этой жизни было отпущено всего три дня, но она оказалась объемнее многолетнего монастырского заточения.

Первая встреча с красотой свободной природы наполнила душу героя обманчиво-идиллическим блаженством. Ему показалось, что он может гармонично слиться с природой, потому что “волшебные” и “странные” голоса природы были слышны ему. Казалось, что вот-вот станут понятны “все тайны неба и земли”. Мцыри чувствовал себя зверем, “был чужд людей и полз и прятался, как змей”.

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