Дачники

По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель. . . - Как хорошо, Саша, как хорошо!- говорил жена. - Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди. . . цивилизация. . . А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда? - Да. . . Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя. . . Что у нас сегодня к ужину готовили? - Окрошку и цыпленка. . . Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык. Луна, точно табаку понюхала, спряталсь за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. . . - Поезд идет!- сказала Варя. - Как хорошо! Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. - Проводим поезд и пойдем домой,- сказал Саша и зевнул. - Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно! Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. . . - Ах! Ах!- послышалось из одного вагона. - Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!. . Варечка! Ах! Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка. - А вот и мы, а вот и мы, дружок!- начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. - Чай, заждался! Небось бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа. . . дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

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