Полные произведения / Полные произведения Шукшин В.М. / Далекие зимние вечера Шукшин В.М.

Далекие зимние вечера

    Под Москвой идут тяжелые бои. . .
     А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.
     Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило -- коре малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он сни с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на до, прищуривает левый глаз. . . прицеливается. . . Все, затаив дыхание, горестно следят за ним. Мишка делает шаг. . . вто. . . -- р-р-раз! -- срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того. . . поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован.
     Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел слов: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина, очередь бить. Гришка стал доказывать свое.
     -- А по сопатке хошь? -- спросил Ванька.
     -- Да ты же за Петькой бьешь-то?!
     -- Нет, ты по сопатке хошь? -- Когда Ваньке нечего гово, он всегда так спрашивает.
     Их разняли.
     Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный.
     -- Мишка, хочешь "Барыню" оторву? -- предложил он Мишке.
     -- За сколько? -- спросил Мишка.
     -- За пять штук.
     -- Даю три.
     -- Четыре.
     -- Три.
     -- Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!. . Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?
     -- Ничего, держит, -- спокойно сказал Мишка. -- Не хо -- не надо. Сам же напрашиваешься.
     Образовали круг.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--

К-во Просмотров: 3126
Найти или скачать Далекие зимние вечера
Похожие произведения