Далекие зимние вечера

Под Москвой идут тяжелые бои. . .

А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило -- коре малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он сни с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на до, прищуривает левый глаз. . . прицеливается. . . Все, затаив дыхание, горестно следят за ним. Мишка делает шаг. . . вто. . . -- р-р-раз! -- срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того. . . поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован.

Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел слов: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина, очередь бить. Гришка стал доказывать свое.

-- А по сопатке хошь? -- спросил Ванька.

-- Да ты же за Петькой бьешь-то?!

-- Нет, ты по сопатке хошь? -- Когда Ваньке нечего гово, он всегда так спрашивает.

Их разняли.

Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный.

-- Мишка, хочешь "Барыню" оторву? -- предложил он Мишке.

-- За сколько? -- спросил Мишка.

-- За пять штук.

-- Даю три.

-- Четыре.

-- Три.

-- Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!. . Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?

-- Ничего, держит, -- спокойно сказал Мишка. -- Не хо -- не надо. Сам же напрашиваешься.

Образовали круг.

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