Дамское горе

Перед самыми праздниками зашел я в сливочную купить себе четвертку масла -- разговеться.

Гляжу, в магазине народищу уйма. Прямо не протолкнуться.

Стал я в очередь. Терпеливо жду. Кругом домашние хозяйки шумят и норовят без очереди протиснуться. Все время приходится одергивать.

И вдруг входит в магазин быстрым шагом какая-то дамочка. Нестарая еще, в небольшой черной шляпке. На шляпке -- креп полощется. Вообще, видно, в трауре.

И протискивается эта дамочка к прилавку. И что-то такое говорит приказчику. За

шумом не слыхать. Приказчик говорит:

-- Да я не знаю, гражданка. Одним словом, как другие --дозволят, так мое дело пятое.

-- А чего такое? -- спрашивают в очереди. -- Об чем речь?

-- Да вот, -- говорит приказчик, -- у них, то есть, семейный случай. Ихний супруг застрелившись. . . Так они просят отпустить им фунт сметаны и два десятка яиц без очереди.

-- Конечное дело, отпустить. Обязательно отпустить. Чего там! -- заговорили все сразу. -- Пущай идет без очереди.

И все с любопытством стали рассматривать эту гражданку.

Она оправила креп на шляпке и вздохнула.

-- Скажите, какое горе! -- сказал приказчик, отвешивая сметану. -- И с чего бы это, мадам, извиняюсь?

-- Меланхолик он у меня был, -- сказала гражданка.

-- И давно--с, позвольте вас так спросить?

-- Да вот на прошлой неделе сорок дней было.

-- Скажите, какие несчастные случаи происходят! -- снова сказал приказчик. -- И дозвольте узнать, с револьверу это они это самое, значит, или с чего другого?

-- Из револьверу, -- сказала гражданка. -- Главное, все на моих глазах произошло. Я сижу в соседней комнате. Хочу, не помню, что-то такое сделать и вообще ничегошеньки не предполагаю, вдруг ужасный звук происходит. Выстрел, одним словом. Бегу туда -- дым,

в ушах звон. . . И все на моих глазах.

-- М--да, -- сказал кто-то в очереди, -- бывает. . .

-- Может быть, и бывает, -- ответила гражданка с некоторой обидой в голосе, -- но так, чтобы на глазах, то, знаете, действительно. . .

-- Какие ужасные ужасти! -- сказал приказчик.

-- Вот вы говорите -- бывает, -- продолжала гражданка. --Действительно, бывает,

я не отрицаю.

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