Сочинение Дар дружбы

В самом начале своего сочинения мне хотелось бы задаться вопросом: «Для чего человек рождается на свет?». Возможно, вопрос несколько неожиданный, если брать во внимание обозначенную тему. Но сейчас я поясню свою мысль.



Итак, человек рождается на свет, по моему мнению, чтобы стать самим собой. Осознав себя, человек оказывается в состоянии гармонии. А гармония идет через человека на весь мир. Именно это ощущение делает человека счастливым.



Но проблема в том, что стать гармоничной личностью не так-то просто. Это во многом зависит того, встретятся ли тебе на жизненном пути нужные и важные люди. Настоящие друзья. Ведь дружба - это великий дар. К сожалению, в нашем обществе за нее очень часто выдают совсем другие отношения. Но дружба – это кардинально иное, чем приятельство, многие ничем не обязывающие знакомства.



Я считаю, что друзьями могут называться лишь те люди, рядом с которыми человек становится самим собой. В обществе этих людей он не боится показаться смешным, глупым, неинтересным. Потому что друзья – это те люди, которые принимают тебя таким, какой ты есть.



Мне бы еще хотелось заметить, что самые длительные браки построены, как мне кажется, на дружбе. Дело в том, что состояние влюбленности часто проходит, уходит острота чувств, и брак в такой ситуации оказывается под угрозой. Но союзы, в которых после страсти остается крепкая дружба, как правило, сохраняются на всю жизнь. Я считаю, что именно в таких браках супруги становятся по-настоящему близкими людьми.



Настоящие друзья могут помочь человеку в любых, самых тяжелых для него, ситуациях. Но, кстати, я считаю, что дружба в большей степени проверяется радостью, чем бедами. Попадая в неприятные ситуации, человек может найти помощь и поддержку у своих приятелей. А вот порадоваться, разделить счастье способны лишь друзья. Отчего-то человек устроен так, что в чужой беде он видит какое-то успокоение для себя: «У меня все не так плохо», «Как хорошо, что меня беда обошла стороной». А вот чужим успехам порадоваться куда труднее. Начинается простая человеческая зависть. В итоге получается, что друзья проверяются счастьем, потому что искренне радоваться вместе с тобой способен только настоящий товарищ.



Итак, как же зарождается дружба? На самом деле, в жизни практически невозможно спрогнозировать свои отношения с тем или иным человеком. Бывает, что симпатия возникает сразу же, с первых минут общения. И тебе начинает казаться, что уж эти-то отношения на века. Но… проходит какое-то количество времени, и ты понимаешь, что этот человек вовсе не «твой». В том смысле, что на самом деле у вас так мало общего и, по большому счету, вы очень по-разному смотрите на жизнь. Бывает же совсем наоборот. С первого взгляда ты не ожидаешь от человека ничего, кроме улыбок и приветствий при встрече. Но после какого-то количества времени ты начинаешь присматриваться к нему и понимать, что этот человек тебе интересен и, возможно, он станет твоим другом.



Теперь, пожалуй, стоит пояснить смысл, который я вкладываю в выражение «свой человек». Мне кажется, что есть несколько типов взаимоотношений между людьми. Первый тип: вы общаетесь с человеком очень хорошо, несмотря на то, что во многом несхожи. Возможно, у вас разные музыкальные пристрастия, вы предпочитаете разную литературу и вряд ли договоритесь, на какой фильм пойти в кинотеатре. Но это не столь важно. Главное, что у вас одинаковый жизненный стержень. То есть, вы смотрите на жизнь под одним углом и одинаково воспринимаете важные жизненные события. Вы – "свои" люди.



Второй тип: вы схожи в музыкальных, литературных и прочих вкусах, но жизнь воспринимаете кардинально по-разному. Я считаю, что такие дружеские союзы вряд ли будут держаться долго.



Крепкое товарищество между совершенно разными по своей сути людьми может завязаться лишь в экстремальных ситуациях. Я имею в виду боевых товарищей, с которыми человек прошел войну. Такое страшное событие в жизни очень скрепляет людей. Об этом написал свой замечательный роман Э.

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