Дарья Мелехова – жена Петра Мелехова, старшего брата Григория.

Ленивая и циничная женщина, она, в то же время, очень обаятельна. Д. все время достается от Ильиничны за лень и неряшество. Но героиня никогда не унывает, пропуская все замечания мимо ушей.

Кроме всего прочего, Д. распутна. В отсутствие мужа она не брезгует изменять Петру.

Гражданская война повлияла на судьбу и этой женщины. Она потеряла мужа, которого убил их сосед, большевик Мишка Кошевой. Да и самой Д. пришлось стать убийцей. Героиня хладнокровно убивает своего кума Ивана Алексеевича Котлярова, а после, осознав содеянное, напивается и валяется в полном беспамятстве. Несмотря на все отрицательные качества, Д. не лишена нравственности. Заразившись сифилисом, она заплывает на середину реки и сознательно тонет. .