Сочинение «Дары волхвов» -2

Мне очень понравилась трогательная история любви двух молодых людей, без раздумий пожертвовавших друг для друга самым дорогим, что у них было.

Делла и Джим снимали дешевую квартиру, так как муж зарабатывал не очень много для семейного человека, а жена занималась хозяйством. Семья не могла себе позволить лишних трат, и получилось так, что перед Рождеством Делла поняла, что не сможет преподнести любимому Джиму достойный подарок по очень простой причине — нет денег. Что же делать?!

В этой семье было два сокровища, составлявших предмет гордости мужа и жены и зависть соседей. Одно — фамильные золотые часы Джима, второе — великолепные каштановые волосы Деллы, водопадом спускающиеся ниже колен. Для того чтобы сделать подарок любимому, Делла решается обрезать свои роскошные волосы и выручить от их продажи хоть немного денег. Так она и поступает. На деньги, полученные от продажи волос, она покупает платиновую цепочку для часов Джима — подарок, достойный и мужа, и его часов.

Джим тем временем оказывается в положении не менее тягостном, чем его жена. Он хочет преподнести ей подарок к Рождеству, но денег не хватает. Существует один выход, которым Джим не замедлил воспользоваться. Он продает свои часы, чтобы купить великолепный набор черепаховых гребней (давняя и неисполнимая мечта Деллы) для чудесных волос своей любимой. Однако, придя домой, Джим понимает, что его подарок несколько запоздал, ведь Делла ради мужа уже распрощалась со своими волосами. Да и подарок Деллы тоже оказывается неуместным: куда цеплять платиновую цепочку, если часы проданы?

И муж, и жена настолько любили друг друга, что сумели прореагировать на происходящее с улыбкой. Джим предлагает спрятать на время подарки, но внимательность, трогательную заботу и любовь, которую они подарили друг другу, невозможно спрятать при всем желании.

С огромным удовольствием я прочитала этот замечательный рассказ, наполненный оптимизмом и тонким чувством юмора. Мне бы хотелось почаще встречать таких людей, как Джим и Делла, ведь их любовь наполняет жизнь и весь мир вокруг волшебным светом и помогает преодолеть все препятствия на жизненном пути.