Сочинение «Давайте поклоняться доброте...»

У большинства читателей и критиков укрепилось убеждение, что со смертью Б. Пастернака, А. Ахматовой, А. Твардовского, с уходом из жизни таких людей, как Я. Смеляков, А. Мартынов, М. Светлов, современная русская поэзия превратилась в сообщество поэтов без общепризнанных лидеров и стала напоминать “рельеф без вершин”.

Выяснился и тот факт, что интерес к поэзии значительно уменьшился. Произошло это, скорее всего, потому, что изменилось общество, ослабел социальный тонус. Теперь уже не призывают к добру. Сменилось представление о задачах поэзии, о ее месте и роли в культуре, духовной жизни общества. Но это не означает полной однородности современной поэзии. В ней существуют разнонаправленные тенденции.

Пагубное затишье застоя взорвалось мощной лирической волной в защиту природы. Чувство тревоги за судьбу родной земли, тема отчего дома, приюта для души, звучит в современной поэзии. Так, Н. Рубцов выражает свои сокровенные мысли:



Но моя родимая землица

Надо мной удерживает власть,

Память возвращается, как птица,

В то гнездо, в котором родилась.



Свое духовное родство с природой трепетно раскрывает Е. Евтушенко:



Быть своим там, где дубравы

И поля тихи,

И подальше быть от славы

И политики.



Утрата связи со своими корнями, с прошлым, бездуховность породили сегодня состояние души, замешанное порой на жестокости и насилии. В поэтохронике А. Вознесенского “Ров” изобличаются сегодняшние мародеры и гробокопатели. Он искренне хочет вмешаться в чужое горе и чужую тревогу:



Я как врач с надоевшим вопросом: “Где больно?”

Бойня старые приметы к сносу. Где бойня?. .



Его многие произведения — “Мозаика”, “Тень звука”, “Поэтарх” — складываются в своего рода “болевой каталог” современности. Поэт привлекает внимание к подонку, убившему мать из-за валюты; говорит о садистах, втыкающих бритвенные лезвия в яблоки, которые дарят детям; горько повествует о будничных убийствах отцов своими детьми. В нашем мире царит одно зло, жестокость. А где же добро? Особое место в поэзии занимает сегодня тема войны. Лирика о Великой Отечественной войне плавно перетекает в стихотворения о братоубийственной войне в Грузии, Осетии, Чечне. Ю. Белаш в сборнике “Окопная земля” скорбит о бессмысленно погибших ребятах:



И поскольку своя — не чужая забота,

Поднялась, как один, вся стрелковая рота.

И потом ночевали. . . половина — на хуторе,

А другая — снегами навеки окутана.



Примером нашего времени является развал великой державы, разделение республик на государства. М. Шлаем говорит о том, что разорвались связи между людьми и многие живут “вхолостую, вслепую, впустую — в доме брошенном, в мире пустом”. Поэты не только обвиняли социальное зло, фальшь, ложь, приспособленчество, бездуховность, трусость сограждан, но и рождали мечту об идеале, о высших нравственных и духовных ценностях.

Итак, современная поэзия, подобно пушкинскому морю, многоцветна. Из ее глубин пробиваются и народная, песенная лирика, и мощное течение классического стиха, в котором отражается красота земли и громкокипящие валы гражданской поэзии.

Она вмещает весь мир человеческих отношений к происходящему, облекает их в слова. Так давайте не забывать, что есть такое слово — добро. .