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Сочинение «Давайте поклоняться доброте...»

    У большинства читателей и критиков укрепилось убеждение, что со смертью Б. Пастернака, А. Ахматовой, А. Твардовского, с уходом из жизни таких людей, как Я. Смеляков, А. Мартынов, М. Светлов, современная русская поэзия превратилась в сообщество поэтов без общепризнанных лидеров и стала напоминать “рельеф без вершин”.
    Выяснился и тот факт, что интерес к поэзии значительно уменьшился. Произошло это, скорее всего, потому, что изменилось общество, ослабел социальный тонус. Теперь уже не призывают к добру. Сменилось представление о задачах поэзии, о ее месте и роли в культуре, духовной жизни общества. Но это не означает полной однородности современной поэзии. В ней существуют разнонаправленные тенденции.
    Пагубное затишье застоя взорвалось мощной лирической волной в защиту природы. Чувство тревоги за судьбу родной земли, тема отчего дома, приюта для души, звучит в современной поэзии. Так, Н. Рубцов выражает свои сокровенные мысли:

    Но моя родимая землица
    Надо мной удерживает власть,
    Память возвращается, как птица,
    В то гнездо, в котором родилась.

    Свое духовное родство с природой трепетно раскрывает Е. Евтушенко:

    Быть своим там, где дубравы
    И поля тихи,
    И подальше быть от славы
    И политики.

    Утрата связи со своими корнями, с прошлым, бездуховность породили сегодня состояние души, замешанное порой на жестокости и насилии. В поэтохронике А. Вознесенского “Ров” изобличаются сегодняшние мародеры и гробокопатели. Он искренне хочет вмешаться в чужое горе и чужую тревогу:

    Я как врач с надоевшим вопросом: “Где больно?”
    Бойня старые приметы к сносу. Где бойня?. .

    Его многие произведения — “Мозаика”, “Тень звука”, “Поэтарх” — складываются в своего рода “болевой каталог” современности. Поэт привлекает внимание к подонку, убившему мать из-за валюты; говорит о садистах, втыкающих бритвенные лезвия в яблоки, которые дарят детям; горько повествует о будничных убийствах отцов своими детьми. В нашем мире царит одно зло, жестокость. А где же добро? Особое место в поэзии занимает сегодня тема войны. Лирика о Великой Отечественной войне плавно перетекает в стихотворения о братоубийственной войне в Грузии, Осетии, Чечне. Ю. Белаш в сборнике “Окопная земля” скорбит о бессмысленно погибших ребятах:

    И поскольку своя — не чужая забота,
    Поднялась, как один, вся стрелковая рота.
    И потом ночевали. . . половина — на хуторе,
    А другая — снегами навеки окутана.

    Примером нашего времени является развал великой державы, разделение республик на государства. М. Шлаем говорит о том, что разорвались связи между людьми и многие живут “вхолостую, вслепую, впустую — в доме брошенном, в мире пустом”. Поэты не только обвиняли социальное зло, фальшь, ложь, приспособленчество, бездуховность, трусость сограждан, но и рождали мечту об идеале, о высших нравственных и духовных ценностях.
    Итак, современная поэзия, подобно пушкинскому морю, многоцветна. Из ее глубин пробиваются и народная, песенная лирика, и мощное течение классического стиха, в котором отражается красота земли и громкокипящие валы гражданской поэзии.
    Она вмещает весь мир человеческих отношений к происходящему, облекает их в слова. Так давайте не забывать, что есть такое слово — добро. .

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