Сочинение Давайте поспорим, Базаров! (По роману И. С, Тургенева "Отцы и дети")

Я ничьих мнений не разделяю — я имею свои.

И. С. Тургенев



". . . Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В теперешние времена полезнее всего отрицание — мы отрицаем".

Чьи же это слова? Кому они принадлежат? Кто этот человек, который может так уверенно говорить?

Передо мной роман И. С. Тургенева "Отцы и дети". Этот роман был создан автором в 1860 году. Создавался он в пору подготовки и проведения крестьянской реформы, в условиях дальнейшего обострения борьбы между противодействовавшими силами русского общества — либералами и демократами. Роман в целом и главный герой — демократ-разночинец Базаров — явились, по определению самого автора, "выражением новейшей нашей современности". Роман замечателен тем, что вызывает желание подумать, поспорить.

Страница за страницей я знакомлюсь с главным героем романа — Евгением Базаровым, с его биографией, с его характером, с его занятиями, с его взглядами.

Что ж, Евгений, вы мне симпатичны. Мне нравится ваша самостоятельность, упорство в достижении цели.

Детство ваше прошло в бедной семье уездного лекаря. Автор ничего не говорит о вашей студенческой жизни, но надо полагать, что она тоже была бедной, трудовой. Ваш отец говорит, что вы у него "отроду лишней копейки не взяли". Вероятно, Евгений, вы содержали себя в университете собственным трудом, перебиваясь копеечными уроками. И в то же время находили возможность серьезно готовить себя к будущей деятельности.

Из этой школы труда и лишений вы, Евгений, вышли человеком сильным и суровым. У вас можно поучиться. Меня привлекает ваше отношение к труду. Приехав на отдых в усадьбу Кирсановых, вы тотчас же принимаетесь за работу: собираете гербарий, занимаетесь различными опытами и анализами. Прослушанный вами курс медицинских наук развил природный ум, отучил принимать на веру какие бы то ни было понятия.

Опыт — вот ваш единственный источник познания, а личное ощущение — последнее убеждение. Мне нравится ваша смелость в суждениях, ваши мысли о переустройстве общества, критика суеверий и предрассудков. Как уверенно заявляете вы: "Аристократизм. . . либерализм. . . сколько иностранных и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны". Меня привлекает ваша манера говорить. Речь, лишенная каких бы то ни было словесных украшений, множество пословиц и поговорок: "Шила в мешке не утаишь", "Бабушка надвое сказала". Говорите вы много и просто, но мысли выражаете с суровой и мужественной прямотой, без всякой уклончивости, не вынуждая себя к притворству. Все это дает основание говорить о вашем подлинном демократизме, о близости к народу, о силе ваших убеждений, о том, что вы действительно новый человек.

И в то же время я готова с вами поспорить. Итак, что же вы отрицаете?

Вы сами ответили на этот вопрос: "Все!" А что "все"? Конечно, отрицание самодержавия, крепостного права — это похвально. Отрицание всего того, что порождено "безобразным состоянием общества", — народной нищеты, бесправия, темноты, невежества. Я с вами вполне согласна. Ведь такое отрицание носит, бесспорно, революционный характер и поэтому, говоря словами Тургенева, если вы называетесь нигилистом, "следует читать революционером".

А дальше? Что же вы отрицаете дальше? Любовь? Любовь в смысле идеальном вы называете "белибердой", "непростительной дурью". Как же вы заблуждаетесь! Во все времена человек слагал песнь своего сердца, вечную песнь любви. Я могу привести вам в доказательство множество высказываний великих людей разных времен о любви, которые, увы, будут не в вашу пользу. .

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