Давыдов Семен — рабочий-двадцатипятитысячник из Ленинграда, бывший матрос. В начале 1930 г. приезжает в Гремячий Лог для проведения коллективизации. В сельсовете Д. знакомится с Нагульновым и Разметновым. На собрании актива и бедноты выступает с речью, призывая организовать колхоз, и становится его председателем. На следующий день во время раскулачивания Д. описывает имущество двух кулацких хозяйств, угрожает арестом Титу Бородину, за что тот наносит Д. удар по голове. Когда Разметнов говорит о своей жалости к кулацким детям, Д. рассказывает о собственном детстве: чтобы прокормить четверых детей, мать была вынуждена заниматься проституцией. В Гремячем Логе Д. живет в доме у Нагульнова; жена Нагульнова Лушка заигрывает с Д. Когда Нагульнов выгоняет жену, заявляя, что не хочет иметь с ней ничего общего, Д. уходит из его дома. Познакомившись с Островновым, Д. уверяется, что тот — очень полезный для колхоза человек, «культурный хозяин», и хочет привлечь Островнова в колхоз; таким образом, Д. оказывается невольным помощником Островнова в его вредительской деятельности. Кузнеца Ипполита Шалого за его ударную работу по подготовке сельскохозяйственного инвентаря к севу Д. премирует собственным набором инструментов, привезенным из Ленинграда. Лушка, с которой развелся Нагульнов, встречая Д. , просит найти для нее какого-нибудь «завалящего жениха» или взять ее в жены самому. Д. отвечает ей: «Девочка ты фартовая и нога под тобой красивая, да только не туда ты этими ногами ходишь». На собрании по поводу статьи Сталина «Головокружение от успехов» Д. предлагает вернуть хозяевам часть коров и мелкий скот, но сохранить колхоз. Многие середняки подают заявления о выходе из колхоза, и Д. предупреждает, что вступить в него вновь им будет непросто. Однако из колхоза выходит все больше хозяйств; «единоличники» самовольно забирают своих быков и лошадей, а также требуют земельные наделы; Д. говорит, что им будет выделена земля на дальних выпасах, что вызывает возмущение. Во время бабьего бунта Д. пытается урезонить женщин, требующих вернуть семенной хлеб; он тянет время, дожидаясь подкрепления из полевой бригады, при этом Д. избивают так, что он едва держится на ногах. Когда вызванный Д. милиционер арестовывает зачинщиков бунта и расхищенное зерно собрано вновь, Д. на собрании стыдит тех, кто бил его, говорит, что большевик никогда не встанет на колени перед классовым врагом. Собравшиеся выражают уважение к Давыдову за то, что он не держит зла; на следующий день многие из тех, кто вышел из колхоза, вновь вступают в него. Во время сева, узнав от бригадира Любишкина, что многие в его бригаде лодырничают, Д. отправляется на пахоту. Собрав бригаду, он говорит, что намерен лично доказать, что за день можно вспахать гектар и даже гектар с четвертью. Обязательство он выполняет; продолжает пахать и на следующий день. Под влиянием Д. в бригаде начинается стихийное соцсоревнование.



Д. возвращается в Гремячий. Он все чаще думает о Лушке; она несколько раз приходит к нему и в конце концов соблазняет. Д. полагает, что они должны пожениться, ибо иначе «перед людьми и перед Макаром неудобно». Лушка же демонстрирует свою связь с ним, а в ответ на упреки Д. сама упрекает его в трусости.

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